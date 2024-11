Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Des déplacés déplorent une faible mobilisation des acteurs humanitaires

Les sites des déplacés dans plusieurs secteurs nécessitant de l'assistance dans le Nord-Kivu ne sont pas couverts. Selon des sources sur place, cette situation est la conséquence d'une faible mobilisation des acteurs humanitaires.

Ceci ressort du rapport du gestionnaire des sites rendu public vendredi 22 novembre alors que Bintou Keita, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies visitait le centre collectif des déplacés installé sur l'axe Kanyaruchinya, dans le territoire de Nyirangongo.

S'adressant à Mme Bintou Keita, dans le centre collectif de Kayembe, le gestionnaire des sites, Robert Hategeka, a dit toute la difficulté qu'il éprouve quand il faut remonter les données relatives aux secteurs non couverts par l'assistance et qu'aucun acteur ne se positionne.

Robert Hategeka dit compter sur l'appui de la numéro un de la MONUSCO pour remédier à cette situation.

« L'on constate qu'il y a réduction des acteurs humanitaires, donc réduction de l'assistance. On collecte les données, on documente. Il y a des secteurs qui ne sont pas couverts, on plaide et on constate qu'il y a une faible mobilisation des acteurs humanitaires pour répondre aux urgences », explique -t-il.

S'agissant particulièrement du centre collectif de Kayembe, il plaide pour le renforcement de la quantité d'eau fournie quotidiennement, en passant de 20 mètres cubes à plus ou moins 40, afin de répondre aux besoins de plus de 1 000 ménages.

D'autre part, certains parmi les déplacés disent ne pas supporter la nourriture fournie par le partenaire.

Aussi, le gestionnaire des sites de déplacés estime que les bénéficiaires d'aide humanitaire d'urgence préfèrent recevoir de l'argent plutôt que des vivres.

« Souvent, on donne de la nourriture en nature et souvent on donne de l'argent. Avec les enquêtes que nous faisons, les entretiens avec les ménages, on trouve qu'ils préfèrent l'argent que les vivres. Puisqu'à travers cet argent, un ménage se procure de la nourriture de son choix », fait-il savoir.