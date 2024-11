Nigeria: L'économie nigériane dépasse les attentes avec une croissance de 3,46 % au troisième trimestre

L'économie nigériane a dépassé les attentes de croissance à 3,46 % au troisième trimestre 2024, grâce aux solides performances des secteurs des services et du pétrole.

Le secteur pétrolier a progressé de 5,17 % grâce à l'augmentation de la production et à l'amélioration des infrastructures, notamment l'agrandissement de la raffinerie de pétrole de Dangote.

Le secteur non pétrolier a progressé de 3,37 %, grâce à une augmentation de 5,19 % des services ; la croissance de l'agriculture s'est ralentie en raison des récentes inondations qui ont eu un impact sur la production agricole.

L'économie du Nigeria a progressé à un taux annuel de 3,46% au troisième trimestre de 2024, dépassant l'estimation médiane de 2,86% dans une enquête de Bloomberg. La croissance, en hausse par rapport aux 3,19 % du trimestre précédent, a été stimulée par les fortes performances des secteurs des services et du pétrole, selon le Bureau national des statistiques.

Le secteur pétrolier a progressé de 5,17 %, grâce à une augmentation de la production de 1,47 million de barils par jour et à l'amélioration des infrastructures. Le secteur est prêt à poursuivre son expansion avec la raffinerie de pétrole Dangote qui augmente sa production et l'entrée en service de nouveaux gisements. Le budget 2025, qui doit être présenté par le président Bola Tinubu le 27 novembre, prévoit que la production de brut atteindra 2,06 millions de barils par jour et que le prix du pétrole s'élèvera à 75 dollars le baril.

Le secteur non pétrolier a progressé de 3,37 %, grâce à une expansion de 5,19 % des services, qui représentent plus de la moitié du PIB total. La croissance de l'agriculture a ralenti à 1,1 %, affectée par les récentes inondations qui ont détruit des récoltes suffisantes pour nourrir 8,5 millions de personnes pendant six mois.

Points clés à retenir

La croissance robuste du Nigeria au troisième trimestre souligne l'importance des secteurs du pétrole et des services pour contrebalancer les défis de l'agriculture. Les augmentations prévues de la production pétrolière et de la production des raffineries pourraient soutenir davantage la croissance, tandis que les investissements continus dans les infrastructures et la sécurité seront essentiels pour maintenir l'élan. Les pertes agricoles liées aux inondations soulignent la nécessité d'améliorer la résistance aux catastrophes dans l'économie non pétrolière.