Egypte: Sylndr obtient un crédit de 7,5 millions de dollars adossé à des actifs par l'intermédiaire d'EFG Hermes

EFG Hermes conseille Sylndr, le marché égyptien des voitures d'occasion en ligne, sur une facilité de fonds de roulement de 7,5 millions de dollars.

La première solution égyptienne de fonds de roulement adossé à des actifs, adaptée au modèle d'entreprise de Sylndr, marque l'innovation dans le financement des start-ups.

La collaboration entre EFG Hermes, EFG Corp-Solutions, Bank NXT, EG Bank, Adsero et Sarie-Eldin & Partners soutient la croissance de Sylndr dans l'écosystème des startups égyptiennes.

EFG Hermes, qui fait partie d'EFG Holding, a conseillé Sylndr, le marché égyptien des voitures d'occasion en ligne, sur une facilité de fonds de roulement de 7,5 millions de dollars. Cette transaction constitue la première solution de fonds de roulement adossée à des actifs en Egypte, adaptée au modèle d'entreprise de Sylndr, reflétant l'innovation dans le financement des start-ups.

Cette facilité permettra à Sylndr de développer ses opérations, d'améliorer son efficacité et d'élargir son offre sur le marché égyptien des voitures d'occasion. L'opération structurée garantit un financement cantonné afin d'assurer la sécurité des prêteurs tout en soutenant la croissance de Sylndr.

EFG Hermes a collaboré avec EFG Corp-Solutions, Bank NXT et EG Bank en tant que prêteurs, Adsero et Sarie-Eldin & Partners apportant leur soutien juridique. Maie Hamdy d'EFG Hermes a souligné que la transaction constituait une étape importante pour l'écosystème des startups égyptiennes.

Points clés à retenir

Avec plus de 6 millions de voitures sur les routes égyptiennes, dont la majorité sont des voitures particulières et des véhicules d'occasion, le pays d'Afrique du Nord possède l'un des parcs automobiles les plus importants d'Afrique.

Comme dans tous les pays en développement très peuplés, le vaste marché des voitures d'occasion, dominé par des concessionnaires non organisés et des petites annonces, a attiré des startups cherchant à numériser l'approvisionnement et la distribution. Sylndr, basée au Caire, est l'une de ces plateformes de vente de voitures d'occasion et son installation souligne la volonté de l'Égypte de mettre en place des financements innovants pour les startups.

L'opération s'inscrit dans la tendance d'un financement structuré et évolutif pour soutenir la croissance des PME. EFG Hermes a tiré parti des synergies au sein de son écosystème pour fournir cette solution, créant ainsi un précédent pour les futures transactions adossées à des actifs dans le paysage en expansion des startups égyptiennes.