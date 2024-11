Algérie: Oran - Lancement de la 3e édition des journées de l'Enfant pour l'éducation interactive 'Khatwatek'

ORAN — Les activités de la troisième édition des journées de l'enfant pour l'éducation Interactive "Khatwatek" ont été inaugurées, lundi, au Palais des expositions d'Oran.

Organisée à l'initiative de l'agence "Win Advents" en collaboration avec la direction de l'éducation de la wilaya, cette manifestation dédiée aux enfants du cycle primaire cible les enfants accompagnés de leurs parents, qui bénéficient, à titre gracieux, d'activités pédagogiques, d'espaces éducatifs et de découvertes proposant des ateliers didactiques innovants.

Le programme de cette édition, qui s'étend sur six jours, comporte six thématiques présentées sous forme de villages pédagogiques.

Il s'agit de la santé et du sport, de l'environnement, de l'alimentation saine, des métiers d'avenir, des arts et de la créativité, ainsi que d'activités dédiées au développement des compétences physiques et intellectuelles des enfants, indique-t-on. Le chargé de l'organisation de cet événement, Zaki Soufi a indiqué, à l'APS, que l'objectif de cette manifestation est de "motiver les enfants à apprendre davantage et à expérimenter des méthodes d'enseignement nouvelles et modernes, comme l'éducation interactive, à travers une série d'ateliers dans des villages éducatifs et pédagogiques, tout en promouvant des valeurs utiles pour la vie quotidienne et le futur".

Il a fait savoir qu'en deux heures seulement depuis le début de cette manifestation éducative et ludique, plus de 1.000 élèves issus de divers établissements scolaires ont été accueillis. Une affluence importante est attendue, avec plus de 20.000 élèves prévus durant la durée de l'événement.

Parallèlement à ces activités, des conférences et des séminaires seront organisés au profit des parents d'élèves, abordant des méthodes et des outils pour une bonne éducation, ainsi que d'autres sujets liés à cette thématique. La deuxième édition des Journées de l'Enfant pour l'Education Interactive "Khatwatek", tenue l'année dernière à Oran, avait attiré plus de 15 000 visiteurs, en majorité des enfants accompagnés de leurs parents.

Plus de 100 écoles des wilayas d'Oran, de Sidi Bel-Abbès, de Mostaganem, de Tlemcen et de Mascara avaient pris part à cette manifestation organisée en coordination avec la direction de l'éducation, rappelle-t-on.