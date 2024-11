Algérie: Le CNDH organise une conférence à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

ALGER — Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a organisé, lundi, une conférence intitulée "Unis pour prévenir la violence contre les femmes et les filles", dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l'objectif étant de sensibiliser la société aux dangers de toutes les formes de violence exercées contre les femmes.

Cette conférence intervient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui coïncide avec le 25 novembre, afin de "conscientiser et sensibiliser sur l'importance de l'élimination de la violence contre les femmes et ses mécanismes, d'autant que la Constitution algérienne assure des garanties pour lutter contre la violence à l'égard des femmes", a fait savoir le président du CNDH, Abdelmadjid Zaalani, mettant en avant les efforts de l'Algérie en matière de lutte contre ce phénomène et de protection des femmes particulièrement contre la violence.

Après avoir rappelé les dispositions de la Constitution relatives à "la protection des femmes contre toutes formes de violence en tous lieux et circonstances", le président du CNDH a souligné "l'importance de la sensibilisation en tant qu'aspect essentiel dans la prévention de la violence contre les femmes".

Les participants à cette conférence ont évoqué la question de la violence contre les femmes sous tous ses aspects, notamment sur les plans sanitaire et psychosociologique, mettant en avant les efforts déployés par les pouvoirs publics et les mesures prises dans les domaines de la prise en charge, de la prévention et de l'accompagnement, outre les acquis réalisés dans différents domaines, notamment en ce qui concerne les lois promulguées dans ce cadre et les mécanismes de leur mise en oeuvre sur le terrain.