Algérie: Projet de ligne ferroviaire Bechar-Gara Djebilet - Anesrif s'engage à livrer le projet avant les délais contractuels

ALGER — L'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) oeuvre à livrer le projet de la ligne minière ouest Bechar-Gara Djebilet (Tindouf) avant les délais contractuels, à la faveur du "rythme accéléré" des travaux en cours sur les trois segments du projet, a indiqué un responsable de l'agence.

Dans une déclaration à l'APS, dans le cadre de la participation de l'Agence à la 20e édition du Salon international des travaux publics (24 au 27 novembre), le directeur chargé de la communication à l'Anesrif,

Abdelkader Mazar a précisé que "le projet, s'étendant sur 950 km, sera livré avant les délais contractuels fixés à mars 2026".

A ce titre, M. Mazar a indiqué que les entreprises en charge du projet ont "presque" terminé l'ouverture des tracés et de terrassement, permettant

ainsi de démarrer la pose des rails sur les trois tronçons. Des techniques innovantes de terrassement ont été utilisées à cet effet, ajoute le responsable, soulignant qu'il s'agit "de la première production en Algérie, de traverses en béton précontraint. Ces traverses, mesurant 2,6 mètres chacune, peuvent supporter des charges allant jusqu'à 32,5 tonnes et accueillir des trains de 2,5 km de long".

La capacité de production de ces traverses atteint 5.400 unités par jour, réparties sur quatre unités de production relevant des entreprises "Infrarail", "Infrafer", "Cosider", produisant chacune 800 traverses/jour, en sus d'une unité de la société chinoise CRCC, qui en fabrique 3.000 /jour. Le premier tronçon, long de 200 km, relie Bechar aux frontières de la wilaya de Béni Abbès, est réalisé par un groupement d'entreprises publiques. Le deuxième tronçon, de 175 km, reliant Oum El Assel à Tindouf est également confié à un autre groupement d'entreprises publiques. Le troisième tronçon, long de 575 km, est pris en charge par un groupement

dirigé par la société chinoise CRCC. Ce tronçon est divisé en deux segments: de la borne kilométrique 200 à Oum El Assel (440 km) et de Tindouf à Gara Djebilet (135 km).

Par ailleurs, M. Mazar a évoqué le projet de la ligne des Hauts Plateaux, qui s'étend de Tébessa (à l'est) jusqu'à Sidi Bel Abbès (à l'ouest). La majorité des sections de cette ligne ont été réalisées, et la dernière section, reliant Tissemsilt à l'ouest de Tiaret, a récemment été lancé", a-t-il fait savoir. Concernant la ligne Touggourt-Hassi Messaoud (champ pétrolier), longue de 154 km, les travaux avancent "considérablement", a-t-il ajouté, en précisant que ce projet, doté de gares modernes à Touggourt, à la nouvelle ville de Hassi Messaoud et au pôle pétrolier de Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla), sera livré "bientôt".

--CRCC: parachèvement des travaux du tronçon Tindouf-Gara Djebilet en 2025--

Pour sa part, la directrice générale adjointe au sein du département du développement des projets régionaux pour l'Afrique du Nord de la société ferroviaire chinoise "China Railway Construction Corporation" (CRCC), a affirmé que le segment Tindouf-Gara Djebilet (135 km), pris en charge par son entreprise, sera achevé en 2025. La responsable a relevé dans une déclaration à l'APS, en marge du Salon, que les travaux dans ce segment, qui fait partie du tronçon, long de 575 km, avancent rapidement, grâce à une gestion simultanée de plusieurs aspects du projet, considérant l'importance stratégique de cette ligne pour l'Algérie".

Elle a fait savoir que les travaux de terrassement devront être terminés début 2025, tandis que les ouvrages d'art seront prêts en mars 2025. Pour assurer la rapidité des travaux, la société chinoise CRCC a mis en place une unité de fabrication de traverses en béton d'une capacité de 3.000 unités/jour, outre, la réalisation d'unités de fabrication de 40.000 tonnes/jour de ballast, pour augmenter la production à 100.000 tonnes/jour en décembre prochain, après l'entrée en service d'une autre ligne de production.

La société a mobilisé plus de 1.600 équipements lourds et 3500 employés algériens pour l'exécution du projet. Quant au deuxième segment du tronçon de 575 km, long de 440 km, l'intervenante a indiqué que les travaux de terrassement et d'ouvrages d'art dans cette partie, coréalisée avec COSIDER, avancent avec un rythme soutenu.

Le projet Bechar-Tindouf-Gara Djebilet, dont le président de la République avait posé la première pierre en novembre 2023, est l'un des mégaprojets que l'Algérie réalisera dans ce domaine, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement à la faveur de la valorisation des ressources minières.