Algérie: Conseil des ministres - Les instructions du président de la République placent les besoins des citoyens en tête des priorités

ALGER — Les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, données dimanche en Conseil des ministres, le premier à se tenir après le dernier remaniement du Gouvernement, mettent en avant la priorité absolue accordée par le président de la République aux besoins socioéconomiques du citoyen dans son programme présidentiel pour son second mandat, selon Mourad Kouachi, économiste et enseignant universitaire.

Pour M. Kouachi, ces instructions "revêtent une portée économique et sociale importante, reflétant l'importance de l'efficacité et de la performance dans la mise en oeuvre des programmes et la réalisation des objectifs fixés dans les délais impartis, ce qui prouve que servir le citoyen est au coeur des préoccupations du président de la République".

Et d'ajouter que l'accélération de la mise en oeuvre du programme du Président de la République, "qui a hissé les ambitions à un niveau supérieur", aura un impact positif et direct sur la vie des citoyens. Ce programme prévoit notamment la création de 450.000 nouveaux emplois, la réalisation de deux (02) millions de logements, et la poursuite du renforcement des infrastructures, incluant routes, aéroports, ports, écoles et universités.

D'après l'expert, les plans d'action sectoriels, dont le Président de la République a ordonné, dimanche, de présenter à la réunion du Gouvernement puis en Conseil des ministres, afin d'entamer diligemment leur mise en oeuvre sur le terrain, auront un impact positif sur le niveau de vie des citoyens, car il s'agit de "programmes sectoriels élaborés avec soin conformément à une vision claire, définie et précise" du Président de la République.

La poursuite des grands projets d'approvisionnement en eau potable, après réception de nouveaux équipements pour la réalisation de stations de dessalement d'eau de mer, permettra d'améliorer l'approvisionnement en cette ressource vitale à travers les différentes wilayas du pays, a-t-il dit à titre d'exemple. Il a indiqué, par ailleurs, que l'augmentation des salaires aura un impact positif sur le pouvoir d'achat des citoyens, tout comme la réalisation des projets de logements.

L'économiste a estimé que le programme du président de la République, dévoilé durant sa campagne électorale pour un second mandat, contient de nombreux objectifs stratégiques "majeurs", tels que porter le PIB à 400 milliards de dollars, augmenter les exportations hors hydrocarbures à 30 milliards de dollars d'ici 2030, créer 20.000 nouvelles entreprises et relever la part de l'industrie dans l'économie nationale de 5 à 12%.

Il a souligné que cette feuille de route "est claire aux objectifs bien définis", ajoutant qu'il ne reste au Gouvernement qu'à l'exécuter avec "efficacité et rigueur". Lors d'une réunion du Conseil des ministres, dimanche, le président de la République a rappelé "l'importance pour les membres du Gouvernement d'honorer ses engagements devant le peuple et de mettre en oeuvre, pleinement et intégralement, son programme présidentiel", soulignant que "les ministres doivent accomplir et exécuter, pleinement et rigoureusement, les missions qui leur sont confiées au service de nos concitoyens".

Le président de la République a instruit les membres du Gouvernement de "trouver continuellement des solutions aux préoccupations soulevées sur le terrain, avec la promptitude requise et le professionnalisme nécessaire". Il a également enjoint aux membres du Gouvernement "d'élaborer des plans d'action sectoriels à présenter à la Réunion du Gouvernement, puis en Conseil des ministres, afin d'entamer diligemment leur mise en oeuvre sur le terrain". Le président de la République a demandé au Gouvernement que "tous ses efforts soient axés sur la réalisation du bien-être des citoyens et la satisfaction de leurs besoins".