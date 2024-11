Algérie: La revue 'Rissalat El Masjid' réussit à atteindre les critères d'accréditation de l'indicateur ARCIF

ALGER — Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, lundi dans un communiqué, que la revue "Rissalat El Masjid" (message de la mosquée) a réussi à atteindre les critères d'accréditation de l'indicateur bibliométrique Arab citation et impact factor (ARCIF), conformes aux normes internationales, et dont le nombre s'élève à 32 critères.

"Editée par le ministère, la revue est classée dans la spécialité Etudes islamiques sur un total de 103 revues au niveau arabe, dans la catégorie (Q3), qui représente le niveau intermédiaire, sur un total de 1.201 revues arabes ayant réussi à atteindre ces critères, selon le 9e rapport de l'année 2024 publié par la Fondation Arcif", a précisé la même source. "Arabic citation et impact factor (ARCIF) est un indicateur bibliométrique établi par la base de données +Marefa+ de production et de contenu scientifique, qui procède à une évaluation annuelle de la production intellectuelle dans le monde arabe et publie un rapport annuel sur les résultats de cette évaluation".

"L'indicateur +Arcif+ est supervisé par un conseil de coordination composé de représentants de plusieurs entités arabes et internationales, notamment le Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation dans les pays arabes à Beyrouth, la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (ESCWA), la Bibliothèque d'Alexandrie, la base de données +Marefa+, ainsi qu'un comité scientifique regroupant des experts et universitaires de renommée issus de plusieurs pays arabes", selon la même source.

"L'indicateur +ARCIF+ a examiné et étudié les données de plus de 5.000 titres de revues arabes scientifiques ou de recherche dans différentes disciplines, éditées par plus de 1.500 entités scientifiques ou de recherche dans le monde arabe, dont seulement 1.201 revues ont réussi à atteindre les critères de l'indicateur ARCIF dans le rapport 2024", ajoute la même source.

A cette occasion, "le comité éditorial de la revue +Rissalat El-Masjid+ a renouvelé son appel aux chercheurs pour publier leurs productions scientifiques sur ses pages, en les soumettant via le compte de la revue sur la plateforme électronique de publication des revues scientifiques algériennes (Algerian scientific journal platform) "ASJP", conclut le communiqué.