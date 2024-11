Maroc: Le Conseil provincial de Taza adopte plusieurs conventions de partenariat à caractère social, culturel et de développement

Taza — Le Conseil provincial de Taza a adopté, lors d'une session extraordinaire tenue lundi, plusieurs conventions de partenariat à caractère social, culturel et de développement.

Au cours de cette session, présidée Abdelilah Baaziz, président du conseil, en présence du gouverneur de la province de Taza Mustapha El Maaza, les membres du Conseil ont approuvé un projet de convention de partenariat pour l'acquisition du bien foncier qui accueillera le projet de construction d'une maison des étudiants (Dar Talib) à Rbaa El Fouki.

Cet accord vise à établir un cadre de coopération et de partenariat entre le Conseil et la Délégation provinciale de l'Entraide Nationale à Taza, dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence pour la Promotion et le Développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume (APDN), l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et la Commune de Rbaa El Fouki.

Le Conseil a également approuvé un accord de partenariat avec le Conseil communal d'Oued Amlil et le Haut-Commissariat des anciens résistants et membres de l'armée de libération, concernant la réhabilitation et la restauration du siège qui abritera l'espace de mémoire historique de la résistance et des membres de l'Armée de libération à Oued Amlil.

Le coût total de ce projet est de 600 000 dirhams, financé par le Conseil provincial de Taza et la Commune d'Oued Amlil.

Par ailleurs, une convention de partenariat a été approuvée entre le Conseil provincial et la Société de développement provincial, afin de mettre des moyens logistiques à la disposition de la société pour la mise en oeuvre de projets liés à la construction et à l'entretien de routes dans les différentes communes de la province.

Un accord de partenariat entre le Conseil provincial de Taza et la commune de Sidi Ali Bourguiba pour la construction et l'entretien des pistes rurales a également été approuvé.

Sur le plan culturel, les membres du conseil ont adopté une convention de partenariat entre le conseil provincial et l'Agence nationale des équipements publics (ANEP) pour le suivi et le contrôle des travaux de construction du complexe culturel de Taza.

Cette session a connu la présentation d'un exposé par l'Agence du Bassin Hydraulique de Sebou sur les moyens de minimiser le risque les inondations dans la province.

A cet égard, l'Agence a affirmé que des projets de protection de 12 centres dans la province seront réalisés pour un coût total d'environ 333 millions de dirhams.

Le Conseil a également examiné et approuvé le projet de budget provincial pour l'année 2025.