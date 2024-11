Maroc: Plan national d'atténuation des effets de la vague de froid - Environ 872.000 personnes ciblées durant la saison hivernale 2024-2025 (M. Laftit)

Rabat — Le Plan national d'atténuation des effets de la vague de froid cible une population globale de près de 872.000 personnes, soit 169.000 ménages, au titre de la saison hivernale 2024-2025, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

En réponse à des questions sur "les mesures proactives prises pour faire face aux conditions climatiques difficiles dans les zones montagneuses" lors d'une séance des questions orales à la Chambre des représentants, M. Laftit a fait savoir que ces familles résident dans 2.014 douars relevant de 241 collectivités territoriales, au niveau de 28 préfectures et provinces.

Dans ce sens, le ministre a mis en avant les nouveautés dudit Plan national au titre de la saison hivernale actuelle, principalement l'augmentation du nombre des douars ciblés en incluant 185 nouveaux douars, tout en accordant une attention particulière aux habitants résidant dans les zones touchées par les effets du séisme, ainsi que des inondations qu'a connues dernièrement le Royaume.

En vue d'un ciblage précis et efficient des habitants menacés par les effets de la vague de froid, a poursuivi M. Laftit, le ministère a pris en compte, dans le choix des zones concernées, plusieurs critères objectifs, dont la position géographique, l'altitude par rapport au niveau de la mer, la durée éventuelle d'isolement, la qualité des infrastructures, ainsi que l'éloignement des équipements de base et des points d'approvisionnement en produits alimentaires nécessaires, notant qu'à cet effet, les zones concernées ont été classées par priorité et selon le degré des dangers en 3 niveaux principaux.

Le niveau rouge concerne les douars à risque d'isolement pour une durée de plus de 4 jours, soit 627 douars totalisant 41.000 familles, soit une population globale de plus de 230.000 habitants, tandis que le niveau orange se rapporte aux douars à risque d'isolement pour une durée comprise entre 2 et 4 jours, soit 1.087 douars, composés de 100.000 familles et d'une population estimée à environ 500.000 personnes. Quant au niveau jaune, il concerne 300 douars menacés d'isolement durant une période de moins de deux jours, et qui comptent 140.000 habitants, soit 26.000 familles.

Dans le cadre de ses missions visant à préserver la sécurité et la sûreté des citoyens, qui sont au coeur de toutes les politiques publiques, le ministère de l'Intérieur met en oeuvre, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, plusieurs mesures proactives au début de chaque saison hivernale pour faire face aux effets négatifs des vagues de froid et de chute de neige, notamment dans des zones rurales et montagneuses, a souligné M. Laftit.

Et d'ajouter que le ministère s'appuie dans ses interventions dans ce domaine sur la mise en oeuvre des directives du Plan national d'atténuation des effets de la vague de froid, lequel est élaboré et actualisé annuellement sur la base de données de terrain, selon une approche participative associant l'ensemble des départements ministériels concernés.

En outre, M. Laftit a qualifié d'important le bilan des interventions réalisées au cours de la dernière saison hivernale (2023-2024), en dépit des faibles niveaux de précipitations et de chute neige, précisant qu'en matière de services de santé, le nombre de caravanes médicales organisées au profit de la population ciblée a atteint 466, mobilisant quelque 3.781 cadres de la santé dont 447 médecins spécialistes, 700 médecins généralistes et 2.136 infirmiers. Le nombre de bénéficiaires de ces caravanes et services médicaux a atteint quelque 48.361 personnes, a-t-il ajouté.

Concernant les femmes enceintes, environ 1.252 cas ont bénéficié d'un suivi de la grossesse, alors que 252 cas urgents ont été transportés en ambulance vers les centres de santé. Quelque 781 cas ont été pris en charge dans les hôpitaux, les centres médicaux et les services de maternité.

S'agissant des opérations d'appui à la population cible, 56.408 personnes ont bénéficié des rations alimentaires et de couvertures, tandis que 11.354 éleveurs ont reçu environ 5.900 tonnes de fourrage.

Quant à la distribution de bois de chauffage et de fours améliorés, le ministre a affirmé que la population concernée, outre les établissements scolaires et de santé, a bénéficié de 1.700 tonnes de bois de chauffage, 362 tonnes de charbon et 1.672 fours améliorés, ajoutant que les autres interventions réalisées au niveau des zones ciblées par le Plan national portaient sur les opérations visant à ouvrir les routes, assurer la fluidité de la circulation et à pallier aux perturbations sur les réseaux de services de base tels que l'électricité et la téléphonie.