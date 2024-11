Sénégal: L'USM recrute 14 joueurs pour monter en National 1

Matam — L'Union sportive de Matam (USM) a recruté 14 joueurs sélectionnés dans la région, mais aussi à Dakar, Podor et Ziguinchor, pour la nouvelle saison de football, dans le but de faire mieux que lors de la précédente saison et monter en National 1, a-t-on appris lundi de son entraîneur, Ibrahima Thioub.

"On a une seule et unique ambition, qui est de faire monter l'équipe en National 1. On a de nouveaux joueurs capables de le faire. C'est 14 joueurs venus de la région, mais aussi de Dakar, de Ziguinchor et de Podor", a annoncé Thioub à l'APS.

Selon lui, environ 80 % des nouveaux joueurs de l'USM viennent des communes de Matam, de Thilogne, de Ourossogui, de Nabadji Civol, etc.

L'Union sportive de Matam a augmenté l'effectif de ses footballeurs à la suite du départ de quatre d'entre eux vers d'autres clubs, a dit son nouvel entraîneur.

Ibrahima Thioub, le nouvel entraîneur de l'USM

"Malgré le départ de quelques joueurs, nous pensons que cette année sera la bonne. Nous avons en tout un effectif de 45 joueurs", a expliqué Thioub, professeur d'éducation physique et sportive au lycée d'Odobéré, dans la région de Matam, et ancien joueur du club.

L'USM évolue en National 2 - la quatrième division du football sénégalais - depuis trois ans. Elle va démarrer la nouvelle saison par un match contre Ndar-Guedj, un club saint-louisien, samedi prochain, à Saint-Louis.

L'USM a manqué de justesse la montée en National 1 - la troisième division - à la fin de la saison dernière.