Sénégal: »Sénégal 2050 » - Maïmouna Dièye invite les partenaires à soutenir les femmes

Dakar — La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a invité, lundi à Dakar, les divers acteurs et les partenaires stratégiques à soutenir les femmes afin d'aider le gouvernement à réussir son projet de développement »Sénégal 2050 ».

»Nous sommes dans l'obligation de travailler ensemble et en synergie pour permettre à tous les acteurs, les partenaires d'apporter leur contribution dans le projet (référentiel +vision Sénégal 2050+", en appuyant notamment les femmes qui constituent une grande partie de la population sénégalaise", a-t-elle indiqué.

Mme Dièye s'exprimait en marge de l'ouverture d'un mini forum organisé par l'Agence pour le développement et l'encadrement des Petites et moyennes entreprises (ADPME) et ses partenaires, portant sur l'autonomisation des femmes.

Elle a rappelé que le chef de l'Etat, dès son accession au pouvoir, lui a recommandé de prendre en charge correctement "l'autonomisation des femmes et la vulgarisation de l'entreprenariat féminin

"Nous sommes en train de mener des activités un peu partout au Sénégal pour protéger cette couche de la population", a assuré la ministre de la Famille et des Solidarités.

"La femme est au centre, elle est au coeur de tout ce que nous faisons. Les femmes représentent une grande partie de la population. On ne peut développer un pays, sans prendre en compte les femmes", a souligné Mme Dièye.

Selon elle le fait d'appuyer les femmes »permet de renforcer l'essor économique de la Nation".

Pour sa part, l'Ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani a assuré que l'UE et l'Allemagne soutiennent "activement" les PME au Sénégal, à travers diverses initiatives visant à surmonter les défis structurels auxquels elles font face, notamment en matière de formation et d'accès au financement.

»Les PME contribuent à la création d'emplois ici au Sénégal. Et c'est ça qui nous importe le plus en particulier l'entreprenariat féminin qui constitue à peu près à un tiers de la croissance économique du pays. C'est la raison pour laquelle, il nous parait très important avec la team Europe, c'est-à-dire l'UE et ses Etats membres, toutes les initiatives qui permettent de favoriser l'autonomisation des femmes", a-t-il ajouté.

Il faut souligner que l'accompagnement de l'entreprenariat féminin est une des pierres angulaires de la la vision Sénégal 2050 avec laquelle, »nous sommes parfaitement alignés en matière de soutien aux PME", a t-il indiqué.