Afrique: Les contributions du pays dans le domaine de la paix est un modèle - Commission de la paix de l'Union africaine.

Addis Abeba — La Commission des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine a salué les efforts de consolidation de la paix de l'Éthiopie comme un modèle exemplaire.

Une conférence continentale sur la paix et le développement est en cours à Addis Abeba.

À l'occasion, le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, l'ambassadeur Bankole Adeoye, a salué le rôle important de l'Éthiopie dans la promotion de la paix et de la stabilité, soulignant l'allocation par l'Union africaine d'un million de dollars américains aux programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration de l'Éthiopie.

Les efforts de consolidation de la paix de l'Éthiopie ont été salués comme exemplaires, a-t-il déclaré, citant les progrès réalisés par le pays après l'accord de cessation des hostilités signé le 2 novembre 2022.

Les contributions de l'Éthiopie dans le domaine de la paix illustrent le modèle de paix », a fait remarquer Adeoye.

La conférence, initiée par le ministère éthiopien de la Paix, a réuni des responsables de l'Union africaine, des organismes internationaux et des experts de la paix pour élaborer des stratégies durables de résolution des conflits et de développement en Afrique.

Le commissaire a souligné la nécessité d'intégrer les efforts de paix, de sécurité et de développement, appelant à une collaboration solide entre les États membres, les communautés économiques régionales et les partenaires mondiaux.

Faisant référence à l'Agenda 2063 de l'Union africaine, il a souligné l'importance de l'unité et de la démocratie, déclarant : « Nous devons renforcer nos interventions politiques et pragmatiques en intégrant la paix, la sécurité et le développement durable dans tous nos efforts. »

Une paix durable est une licence pour la prospérité, a conclu Adeoye, réaffirmant l'engagement de l'Union africaine à favoriser une Afrique unie et pacifique.

Le Secrétaire général adjoint et coordonnateur résident des Nations Unies en Éthiopie, Ramiz Alakbarov, a partagé des sentiments similaires, saluant le dévouement de l'Éthiopie à s'attaquer aux causes profondes des conflits et des déplacements.

Il a salué l'alignement du pays sur les programmes de paix de l'Union africaine et des Nations Unies, soulignant que « faire taire les armes est important et qu'il n'y aura pas de développement sans paix ».

La conférence a souligné la nécessité de processus de paix inclusifs, de l'autonomisation des femmes et des jeunes, en intégrant les mécanismes traditionnels africains de résolution des conflits aux normes mondiales.