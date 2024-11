Ile Maurice: Baptême de feu pour Riveo Ltd, la nouvelle ambition du groupe Sun

Avec la cotation de Riveo Ltd, le groupe Sun Ltd dispose désormais de deux représentants à la Bourse de Maurice. Cette restructuration s'inscrit dans une stratégie visant à saisir les opportunités là où elles se trouvent, afin de maximiser la création de valeur et de proposer des rendements attractifs à ses actionnaires.

Ce matin, le 25 nouvembre, marque l'entrée officielle de Riveo Ltd sur le marché officiel de la Bourse de Maurice, avec une offre inaugurale attractive : jusqu'à 1 000 actions disponibles au prix indicatif de Rs 24,65 par action. Ce nouveau venu, issu de la grande famille du groupe Sun Ltd, illustre la volonté de l'entreprise d'explorer les meilleures options pour optimiser ses opportunités de création de valeur et renforcer sa proposition aux actionnaires.

Avec Riveo Ltd, Sun Ltd adopte une stratégie à deux volets, désormais représentée par ses deux entités cotées : Sun Ltd et Riveo Ltd. Ce lancement reflète l'ambition du groupe de réorganiser ses activités pour mieux répondre aux exigences du marché.

François Eynaud, Chief Executive Officer (CEO) de Sun Ltd et Riveo Ltd, explique : «L'introduction de Riveo Ltd sur la Bourse de Maurice reflète notre engagement à créer de la valeur pour nos parties prenantes. Nous mettons l'accent sur des destinations emblématiques comme le Four Seasons, le Shangri-La Le Touessrok et l'île aux Cerfs, tout en adoptant un modèle de développement respectueux des générations futures.»

Créée il y a à peine neuf mois, le 23 février 2024, Riveo Ltd se positionne comme une société d'investissement spécialisée dans l'immobilier pour l'hôtellerie de luxe éco-responsable. Son émergence résulte d'un accord de réorganisation (Scheme of Arrangement) approuvé à une large majorité par les actionnaires de Sun Ltd. La mise en oeuvre des objectifs de cet accord a été dûment validée par la Cour suprême. Ces objectifs s'articulent autour de la transformation et de la réorientation des activités de Sun Ltd dans le but de maximiser la valeur pour ses actionnaires.

La cotation en Bourse des actions de Riveo Ltd marque une étape majeure de cette stratégie de restructuration. Grâce à ses filiales associées à des marques de renom, Riveo Ltd est désormais en mesure d'allier une gestion rigoureuse de ses actifs à une expertise opérationnelle reconnue, deux éléments essentiels pour garantir des résultats solides et durables. «Riveo Ltd, souligne François Eynaud, se distingue vraiment par une alliance unique entre l'expertise de marques de luxe internationales et le savoir-faire mauricien historique de Sun en termes de gestion hôtelière, à travers sa marque Sunlife.»

Pour convaincre le marché boursier de cette ambition, Riveo Ltd adopte le statut de société holding, ce qui lui confère un rôle clé dans la gestion des filiales du groupe Sun qui lui ont été attribuées, à savoir Anahita Hotel Ltd et SRL Touessrok Hotel Ltd. Ces deux entités opèrent respectivement sous les appellations commerciales Four Seasons Mauritius et Shangri-La Le Touessrok.

Cette plateforme inclut également Loisirs des Îles Ltée, qui gère le bail de l'île aux Cerfs et propose divers loisirs, notamment le golf, un sport de précision parfaitement adapté à cet environnement en plein air. Ces filiales incarnent des acteurs exclusifs de l'hôtellerie de luxe à Maurice. Il va donc de soi que la principale source de revenus de Riveo Ltd proviendra des dividendes de ses filiales.

Les perspectives sont on ne peut plus optimistes au moment où ce projet de restructuration prend forme. Le condensé des états financiers du groupe Sun pour l'exercice clos au 30 juin 2024, publié le 12 septembre, en témoigne. Le bénéfice opérationnel de Sun Ltd a enregistré une hausse de Rs 266,7 millions (21 %), passant de Rs 1,3 milliard en 2023 à Rs 1,5 milliard en 2024. Les bénéfices nets affichent une augmentation de 33,8 %. Par ailleurs, la Mauritius Revenue Authority a collecté Rs 183,4 millions d'impôts, contre Rs 162,9 millions en 2023, soit une hausse de 12,6 %.

Quant à la performance des actions de Sun Ltd, elle s'est également améliorée. Le bénéfice par action ordinaire, combiné à celui des titres potentiellement dilués, est passé de Rs 8,42 en 2023 à Rs 11,44 en 2024, soit une hausse de Rs 3,02. Pour sa part, Riveo Ltd, au moment de la discontinuité de ses activités courantes, avait enregistré des revenus de Rs 3,4 milliards, représentant une croissance de 1 % par rapport au revenu obtenu par chambre disponible.