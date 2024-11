Ile Maurice: Une soirée fusion inédite avec Arjun et DJ Tejas

Le Hennessy Park Hotel accueillera une soirée musicale exceptionnelle avec la présence d'Arjun, chanteur d'origine sri-lankaise, et DJ Tejas, l'un des artistes les plus en vue de Mumbai ce samedi 30 novembre. Cet événement, organisé par GravityXero, débutera à 18 heures au Backstage Lounge Bar.

Arjun Kumaraswamy, artiste britannique aux racines sri-lankaises, est une figure emblématique de la scène musicale internationale. Né à Colombo et ayant grandi à Londres, il s'est imposé grâce à un mélange unique de styles musicaux. Polyglotte, il chante en anglais, tamoul, cingalais, hindi, punjabi, et même en espagnol. Il a explosé sur la scène musicale grâce à sa reprise R&B de Why This Kolaveri Di, devenue virale sur YouTube en 2011.

Aux côtés d'Arjun, DJ Tejas promet de faire vibrer le public. Originaire de Mumbai, cet artiste talentueux est connu pour sa capacité à mêler habilement rythmes électroniques et sonorités classiques indiennes. Avec une énergie débordante et des performances toujours captivantes, DJ Tejas est devenu un incontournable des soirées dansantes en Inde et à l'étranger.

Ajay Deora, directeur de GravityXero, invite tous les fans d'Arjun et de DJ Tejas à vivre une soirée musicale exceptionnelle. « Cette soirée promet d'être inoubliable, combinant la douceur des mélodies envoûtantes d'Arjun avec l'énergie électrisante des rythmes uniques de DJ Tejas. C'est une expérience incontournable pour les passionnés de musique et les adeptes de fusion culturelle », affirme-t-il avec enthousiasme.

Les billets pour ce spectacle exclusif sont disponibles uniquement sur la plateforme ticketbox.mu.