Cameroun: Le Coordonnateur Résident des Nations Unies et Coordonnateur Humanitaire pour le Cameroun achève sa visite dans la région de l'Extrême-Nord

Le Coordonnateur Résident des Nations Unies et Coordonnateur Humanitaire pour le Cameroun, M. Issa Sanogo, accompagné de membres de l'équipe pays humanitaire du Cameroun, a achevé sa visite dans la région de l'Extrême-Nord le 22 novembre 2024.

M. Sanogo a rencontré et remercié les autorités gouvernementales pour leur accueil chaleureux, leur action et leur soutien. Il a également rencontré des représentants des Nations Unies, et des organisations nationales et internationales, ainsi que des chefs traditionnels et des personnes affectées par les crises. Il a visité Maga et le site des personnes déplacés internes de Palia-Pouss, où sont hébergées des personnes touchées par de graves inondations, ainsi que le camp de réfugiés de Minawao et le site de déplacés internes de Zamay, où vivent des centaines de milliers de personnes affectées par le conflit du bassin du lac Tchad, y compris les communautés d'accueil.

Alors que la réponse humanitaire est largement sous-financée et malgré les défis rencontrés, les partenaires humanitaires et les Nations Unies déploient des efforts considérables pour venir en aide aux populations affectées par les conflits et les crises climatiques, en appui et en complément des actions des autorités gouvernementales dans l'Extrême-Nord. Les besoins restent cependant importants, a déclaré M. Sanogo aujourd'hui, au terme de sa visite de cinq jours.

« Je voudrais saluer les synergies que j'ai observées entre les autorités régionales et locales, les acteurs humanitaires, les agences des Nations Unies et les ONG nationales et internationales. Tout en poursuivant notre mission vitale de réponse aux urgences, il est crucial de pouvoir réfléchir avec toutes les parties prenantes à des solutions plus durables pour les personnes déplacées, les réfugiés et les communautés d'accueil, ainsi qu'à des mesures de prévention et d'atténuation de l'impact des chocs climatiques », a-t-il déclaré. « Cette mission ne prendra donc pas fin aujourd'hui, car nous continuerons à réfléchir et à travailler ensemble au service du peuple camerounais », a-t 'il rajouté.

Les crises qui affectent les populations de la région de l'Extrême-Nord ont entraîné 1,2 million de personnes dans le besoin d'une aide humanitaire. Il s'agit de personnes vulnérables, déplacées à l'intérieur du pays, de réfugiés nigérians, généreusement accueillis par le Cameroun, ainsi que des communautés hôtes.

