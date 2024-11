Congo-Kinshasa: Ituri - Judith Suminwa salue le travail de la MONUSCO aux côtés des autorités pour le retour de la paix

communiqué de presse

C'est peu avant 23 heures, samedi soir, que la Première ministre Judith Suminwa a reçu une délégation de la Mission des Nations unies pour la Stabilisation au Congo (MONUSCO) à Bunia en Ituri. Josiah Obat, chef de bureau, a parlé d'une « rencontre qui s'est déroulée dans une très bonne ambiance ».

Au menu de la discussion : l'appui de la MONUSCO aux efforts de restauration de l'autorité de l'Etat en Ituri et la protection des civils. « Nous lui avons expliqué notre travail ici, en Ituri, dans le cadre de la protection des civils. Nous lui avons parlé de notre collaboration avec les autorités provinciales et les FARDC [armée congolaise], dont nous venons de former plus de 1000 hommes, des commandos, des militaires aguerris au combat dans la jungle et en zone urbaine..., dans le processus de la transition, afin de laisser derrière nous des soldats encore plus outillés pour défendre la patrie. Nous avons expliqué comment nous renforçons les capacités de la Police nationale congolaise afin qu'elle sécurise mieux les personnes et leurs biens ou encore ce que nous faisons pour l'administration pénitentiaire », a déclaré le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri.

Avec la cheffe du gouvernement, Josiah Obat a également parlé d'autres outils que la mission onusienne utilise pour faciliter la cohabitation pacifique des communautés dans la province. « Je lui ai également expliqué comment nos Casques bleus travaillent sur le terrain. Notamment dans nos bases militaires, avec des patrouilles quotidiennes pour sécuriser les camps de déplacés où vivent des centaines de milliers de personnes, patrouilles au cours desquelles nos Casques bleus aident les chefs de villages à résoudre des conflits communautaires, sensibilisent les hommes et les femmes à leurs droits, à la masculinité positive... Je lui ai parlé des dialogues que nous organisons avec les autorités provinciales, les leaders locaux et la société civile, qui ont permis d'éviter l'éruption de la violence dans bien des endroits dans la province, de même que le retour de milliers de personnes qui avaient fui leurs localités », a poursuivi M. Obat.

En outre, la MONUSCO a réitéré sa disposition à poursuivre sa collaboration avec toutes les autorités et toutes les couches sociales pour faire avancer la paix dans la province. Pour sa part, Judith Suminwa s'est félicitée de la bonne collaboration entre la MONUSCO et les autorités provinciales. Elle a ensuite reconnu, pour les louer, les efforts de la MONUSCO dans le cadre de la protection des civils, pour le bon fonctionnement de la chaîne judiciaire à travers notamment les audiences foraines et la lutte contre l'impunité.

Dans sa déclaration à la presse après ses rencontres avec les différentes couches de la population, la cheffe du gouvernement congolais a dit avoir écouté tous ses interlocuteurs affirmant la volonté du président de la République de rétablir la paix dans l'est du pays. « Le chef de l'Etat souhaite ramener la paix et la sécurité. Il est important maintenant de voir comment on va le faire en tenant compte des contextes respectifs et du Nord-Kivu et de l'Ituri. De retour Kinshasa, nous allons tenir des discussions entre nous les membres de la mission et ensuite nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'Etat. Il lui reviendra de prendra sa décision sur la base de ce qui a pu être fait au cours de ces consultations », a déclaré Judith Suminwa.