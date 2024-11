Algérie: La caravane nationale de la Mémoire fait escale à Khenchela

Khenchela — La caravane nationale de la Mémoire, qui effectue des tournées artistiques dans les wilayas du nord et des Hauts plateaux en célébration du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution, a fait escale, lundi, à la maison de la culture Ali-Souaihi de Khenchela.

Cette caravane, organisée par l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), mettant en vedette des spectacles pour enfants et pour adultes, a fait briller la troupe "Bara'im El Djazair" (Les bourgeons de l'Algérie) et l'association de jeux acrobatiques "Khellaf Boussemah" qui ont présenté un riche programme destiné à renforcer l'esprit d'appartenance à la patrie et à consolider les valeurs du 1er-Novembre chez les jeunes générations.

Le programme concocté pour les adultes a permis au public de se délecter de chants patriotiques et engagés interprétés par un groupe d'artistes parmi lesquels Hetak Djamel et Redha Seghir.

"Outre Khenchela, la caravane observera, en cours de semaine, des haltes dans les wilayas d'Oum El Bouaghi et de Tébessa où les organisateurs espèrent découvrir de jeunes talents et promouvoir la communication culturelle entre les différentes régions de l'Algérie profonde", a déclaré la responsable artistique de la caravane, Fayrouz Mebarek.

Le directeur de la culture et des arts de la wilaya de Khenchela, Mohamed El Alouani, a souligné, de son côté, "l'importance de cette manifestation pour mettre en exergue la grandeur de la glorieuse Révolution auprès des jeunes générations" et évoqué "le rôle de l'art dans le renforcement de l'identité nationale parmi les élèves des établissements scolaires et les visiteurs des structures culturelles et de jeunesse.