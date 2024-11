Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 novembre 2024

Violences contre les femmes en Afrique : Briser le silence doit être une urgence

La violence à l’encontre des femmes et des filles est une violation grave des droits humains et une forme extrême de discrimination basée sur le genre. Chaque année, le 25 novembre, les organisations, les défenseurs des droits humains et divers acteurs unissent leurs voix pour sensibiliser le public aux violences subies par les femmes et les filles. Alors que le mois de novembre débute avec des campagnes axées sur la santé masculine, il est également marqué par un appel urgent à une prise de conscience sur les violences faites aux femmes.

Pour l’année 2024, la campagne mondiale s'articule autour du thème : « Toutes les 10 minutes, une femme est tuée. #PasDExcuse. Tous Unis pour mettre fin à la violence contre les femmes ». Ce message vise à alerter sur l’augmentation dramatique de ces violences et à exhorter les décideurs politiques à agir avec fermeté et responsabilité, précise l’Organisation des Nations Unies. (Source allAfrica)

RDC/Mpox : L'OMS maintient l'alerte maximale

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a décidé de maintenir son niveau d'alerte maximal face à l'épidémie de mpox, qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) et dans les pays voisins. Cette décision s’appuie sur l’augmentation des cas, les défis opérationnels persistants et la nécessité d’une réponse coordonnée pour maîtriser la crise.

Depuis le début de l’année, 19 pays africains ont signalé des cas de mpox, tandis qu’au Canada, un cas a été confirmé, lié à un voyage en Afrique centrale et orientale. (Source mediacongo)

Gouvernement de Transition post-Choguel au Mali : Le nouveau PM pour remettre de l’ordre

Le nouveau Premier ministre, Général de Division Abdoulaye Maïga, qui vient de prendre les clés de la primature, est condamné à faire oublier son prédécesseur.

Si son prédécesseur, Dr Choguel Kokalla Maïga, a été jugé trop prolixe, le nouveau Premier ministre devrait moins donner de la voix. Le général Abdoulaye Maïga, étant un haut gradé de l’Armée, donc de la Grande Muette, il devrait être plus réservé ou moins expressif pour apparaître moins « clivant ». Et il semble que les instructions du chef de l’Etat à son endroit ont été claires : « agir plus et parler moins ». (Source maliweb)

Gabon/Port-Gentil : Haro sur la hausse de cas de viols sur mineures !

À Port-Gentil, capitale économique du Gabon, est désormais le théâtre d’une inquiétante recrudescence des cas de violences sexuelles sur mineures. Cette montée en flèche des agressions sexuelles a des répercussions profondes sur la société gabonaise. Mettant à nu des failles dans le système judiciaire et éducatif, mais aussi un besoin urgent de réformes dans la protection des enfants et des jeunes filles.

Il ne se passe plus une semaine sans qu’un cas d’agressions sexuelles soit signalé dans la presse. Ces derniers mois, on note une hausse notable des viols sur mineures dans la ville de Port-Gentil. D’ailleurs, des organisations de défense des droits humains rapportent un nombre croissant de plaintes. La situation est en train de devenir une véritable crise de santé publique et de droits humains. (Source GabonMediaTime)

E-sport – Tekken 8 : La malgache Tsiaro Manuela sur le toit d’Afrique

Tsiaro Manuela, connue dans la scène e-sport sous le pseudonyme de GeS Kimi, a encore fait parler d’elle en décrochant le titre de championne d’Afrique sur « Tekken 8 » lors du prestigieux Kongo Esports Champions 2024. Cet événement, qui s’est tenu du 22 au 24 novembre au sein du Festival Manga & Geek Days à l’Institut Français de Kinshasa, a été marqué par une compétition intense et un niveau de jeu exceptionnel.

Championne en titre sur « Tekken 7 » lors du Swahili Esports Champions 2023, GeS Kimi a prouvé sa domination en réalisant un sans-faute sur ce tournoi exclusivement féminin. La compétition, baptisée Tekken Africa Queens Challenge, a réuni les huit meilleures joueuses africaines issues de diverses nations, dont le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville, le Gabon, la République Centrafricaine, le Cameroun, l’Ouganda, le Kenya et Madagascar. (Source MidiMadagasikara)

RCI/Cgeci Academy 2024 : Les recettes de Tiémoko Meyliet Koné pour les services, levier d’une économie africaine performante

C’est au vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, qu’il est revenu le 25 novembre 2024 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, de prononcer la conférence inaugurale de la 12e édition de la Cgeci Academy dont le thème est "Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ?". C’était au cours de la cérémonie d’ouverture qui a enregistré la présence du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

Soulignant la pertinence et l’opportunité du thème choisi, Tiémoko Meyliet Koné a indiqué que « le développement des services à fortes valeur ajoutée peut constituer un puissant facteur de diversification et de compétitivité pour des économies qui – traditionnellement - restent tributaires l’agriculture et de l’exploitation des ressources naturelles ». Notamment les services financiers, les Ntics, le tourisme et le commerce de détails « qui impactent significativement le produit intérieur brut de nombreux pays africain tout en stimulant l’inclusion sociale », a-t-il relevé. (Source fratmat)

Blocages à la frontière Cameroun-Centrafrique : Bangui poursuit l'enquête sur la mort d'un transporteur

Depuis mercredi 20 novembre, les camionneurs camerounais refusent de passer la frontière centrafricaine et desservir Bangui. Un mouvement de mécontentement déclenché après la mort de l'un de leurs compatriotes, sur la route, la semaine dernière. Après les appels des transporteurs pour une intervention du Premier ministre camerounais, le ministre camerounais des Affaires étrangères Lejeune Mbella Mbella a fait le déplacement à Bangui pour porter un message au président centrafricain Faustin Archange Touadera. (Source RFI)

Recensement de la population et de l’habitat 2024 en Tunisie : L’opération se déroule comme prévu

Le 13e Recensement général de la population et de l’habitat (Rgph), qui a démarré le 6 du mois courant, devrait s’achever le 31 décembre. Les résultats préliminaires, quant à eux, seront dévoilés au cours du mois de mars 2025, dans l’attente du dépouillement final fin septembre 2025.

Aujourd’hui, donc, on est en pleine opération. Il s’agit de toucher le maximum de foyers sur un total estimé à 3.27 millions de foyers. Du point de vue logistique, il faut signaler que plus de 10.000 agents recenseurs ont été mobilisés pour assurer la couverture de tout le territoire. Ils disposent de plus de 9.000 tablettes numériques pour la saisie des données. (Source La Presse)

Cérémonie de clôture du Facc aux Comores : Fatima Ousseni et Denis Balthazar remportent le Grand Prix

Après une semaine de conférences, projections cinématographiques, expositions, Ukumbi et défilé de mode, la 6e édition du Festival d’arts contemporains des Comores (Facc) a pris fin le samedi 23 novembre au Palais du Peuple de Hamdramba. La cérémonie de clôture, fidèle à chaque édition, a été marquée par la remise des prix. Le Grand Prix du Festival a été attribué à Fatima Ousseni et Denis Balthazar, qui ont su maintenir ce rendez-vous international depuis 14 ans.

À la surprise générale, après la remise du Prix, la présidente du Facc, Fatima Ousseni, a annoncé qu’elle prendrait du recul, laissant la présidence à Zaitoune Loutfi. « Je ne quitte pas le Facc, je serai toujours là derrière à chercher les financements nécessaires. Dorénavant, je serai présidente d’honneur et je continuerai à me battre pour que les prochaines éditions ne rencontrent pas de difficultés financières. (Source Alwatwan)

Sénégal/Accusé d’abus de biens sociaux : Samuel Sarr conteste et produit des justificatifs

L’ancien ministre des Energies sous Wade et Directeur général de West African Energy (WAE), Samuel Sarr, est depuis vendredi dernier, entre les mains des gendarmes de la Section de Recherches de Colobane. Ceci, fait suite à une plainte, faite par l’homme d'affaires Moustapha Ndiaye, actionnaire de WAE. Ce dernier accuse Samuel Sarr, des faits d’abus de biens sociaux, portant sur 8 milliards de FCFA. Il reproche à l'ancien Dg de la Senelec d’avoir utilisé le crédit de leur société au profit d’une autre société dans laquelle, il aurait des intérêts.

Selon les informations de Seneweb, face aux enquêteurs, Samuel Sarr a clamé son innocence. Des sources autorisées ont attesté qu’il a contesté avec fermeté les accusations de son collaborateur. Il s’est défendu, disant qu’il n’a fait aucun détournement. Et, pour convaincre les gendarmes-enquêteurs, Samuel Sarr a apporté des justificatifs avec un bordereau listé de 35 pièces. Mais, les gendarmes qui ont bouclé l'enquête de la conduire, devant le procureur de la République qui décidera de la suite (Source seneweb)