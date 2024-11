Angola: Un écrivain angolais considéré comme prometteur au Brésil

Huambo (Angola) — L'Université Fédérale de Rio de Janeiro, Brésil, considère l'écrivain angolais Nituecheni Africano comme un jeune prometteur dans la littérature africaine, souligne un communiqué envoyé lundi à l'ANGOP.

Il indique que le jeune écrivain angolais a vendu plus de huit mille exemplaires de l'ouvrage O Recluso - le début et la fin d'une injustice, dans dix pays, notamment en Allemagne, au Brésil, aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas et en Italie et au Portugal.

L'écrivain angolais Nituecheni Africano, pseudonyme littéraire d'Eugénio Afonso Gaspar, auteur de romans et de contes depuis l'âge de 13 ans, a acquis une notoriété dans la région sud de l'Amérique avec une approche littéraire qui a conquis des milliers de lecteurs.

Il ajoute que Nituecheni Africano s'est éveillé à la littérature avec la narration d'histoires du vieux quartier Nelito Soares (district urbain de Rangel), dans la ville de Luanda, capitale de l'Angola.

Il a écrit des ouvrages tels que Vendeurs de pains sans levain, Prisonnier de l'amour solitaire, Le début et la fin d'une injustice, La Sainte Bible, Le retour des anges, Huambo ma terre et Le mangeur, un enfant de six ans meurt victime d'abus sexuels.

Il a remporté des prix internationaux et nationaux tels que Word-Book 2022, en Amérique latine), Littérature Rio de Janeiro (2023), Florbela Espanca Portugal (2023), World-Book de São Paulo (2023), Fox USA (2024) et Dipanda en Angola (2023).

Né le 12 septembre 1990 dans la province de Huambo, il est diplômé en génie informatique et télécommunications de l'Université technique d'Angola (UTANGA) et en gestion d'entreprise de l'Université Lusófona (Portugal).

L'Université fédérale de Rio de Janeiro (Brésil) a organisé, entre le 11 et le 18 de ce mois, en format virtuel, la 1ère Biennale internationale, avec la participation de 100 exposants et 258 auteurs de 80 pays.

L'événement a rendu hommage à António Agostinho Neto (premier Président de l'Angola) et au centenaire António Jacinto do Amaral Martins, ancien ministre de la Culture en Angola entre 1975 et 1978.