Congo-Brazzaville: Vatican/Italie - Echanges fructueux entre Denis Sassou N'Guesso, le pape François et Giorgio Meloni

Le président de la République du Congo, Denis Sassou-N'Guesso, accompagné de son épouse, est arrivé à Rome en Italie, le dimanche 24 novembre 2024, pour une visite officielle.

Au cours de cette visite, le chef de l'Etat congolais a rencontré le pape François, le 25 octobre, à la Cité du Vatican. L'ambiance était empreinte de solennité et de respect réciproque entre le Saint-Père et le président Denis Sassou N'Guesso qu'il reçoit pour la deuxième fois, la première remontant à 2013. La coopération entre le Congo et le Saint-Siège, la promotion de la paix et de la sécurité, la lutte contre les défis environnementaux ont figuré au nombre des sujets abordés par le souverain pontife et son hôte.

Tête-à-tête

Au cours du tête- à- tête avec le pape, le président Sassou-N'Guesso a exposé ses efforts pour résoudre la crise en Libye, dans le cadre de son rôle de président du Comité de haut niveau de l'Union africaine. S'agissant du conflit russo-ukrainien, il a réaffirmé la position de l'Union africaine et celle de son pays, le Congo, qui plaident pour une solution négociée. Le chef de l'Etat a également présenté l'initiative mondiale de la Décennie d'afforestation et de reboisement, une démarche visant à protéger la planète contre les dangers du dérèglement climatique.

La béatification du cardinal Emile Biayenda

Un autre moment marquant de cette visite a été l'audience bilatérale entre le président congolais et le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Les discussions ont tourné autour de la mise en oeuvre de l'accord-cadre signé entre le Congo et le Vatican en 2017. Cet accord renforce les liens entre les deux États et consolide une coopération fondée sur des valeurs partagées.

Le président Sassou N'Guesso a également plaidé en faveur de la béatification du cardinal Émile Biayenda, une figure emblématique de l'Église catholique congolaise, assassiné en 1977. Ce geste symbolique traduit la volonté du chef de l'État de valoriser l'héritage spirituel et culturel du Congo sur la scène internationale. La question de la création d'un nouveau cardinal au Congo a été également évoquée.

Rome finance le développement des hôpitaux congolais

Avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, le président de la République a discuté des perspectives de coopération bilatérale, notamment dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, lancé lors du sommet Italie-Afrique en janvier 2024.

Un accord phare a été signé durant cette visite, portant sur le développement des hôpitaux et des centres de santé intégrés en République du Congo. Doté d'un budget total de 236 millions d'euros, ce programme s'étendra sur cinq ans, avec une première phase de 45 millions d'euros déjà débloqués. Le chef de l'Etat a bouclé sa visite par la rencontre avec son homologue italien, Sergio Matarella.