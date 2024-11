Congo-Brazzaville: Marché de Noël - Les entrepreneures congolaises invitées à conquérir le marché américain

A l'occasion du lancement de la 4e édition du marché de Noël le 25 novembre à Brazzaville, les exposantes ont été appelées à viser le marché américain pour faire connaître le made in Congo.

« Le marché le plus grand et le plus dynamique du monde, celui des Etats-Unis, attend vos produits. Les Américains vivant Congo aiment vos produits, et je suis sûr que ceux basés aux États-Unis les aimeront aussi », a estimé l'ambassadeur des USA au Congo, Eugene Young. De même, « les communautés congolaises et africaines ne cessent de croître aux Etats-Unis et elles constituent votre niche commerciale naturelle. Pendant que vous travaillez dur pour accroître votre empreinte au Congo et en Afrique, n'oubliez pas que l'Agoa vous donne la possibilité de viser plus haut », a-t-il fait savoir.

Pendant dix jours, dans l'annexe de l'ambassade des Etats-Unis à Brazzaville, les entrepreneures congolaises invitées à cette 4e édition promeuvent des produits tels que : des bijoux et sacs faits à base des perles et du raphia, des tenues confectionnées avec du pagne africain ainsi que des jus de fruits fabriqués avec des fruits naturels locaux. On y trouve aussi des produits cosmétiques, thérapeutiques, etc.

« Ce marché, qui a inspiré d'autres initiatives similaires, est une expression concrète de notre partenariat pour faire avancer la prospérité partagée et promouvoir la diversification de l'économie congolaise ; un objectif majeur de la mission américaine en République du Congo », a déclaré le diplomate américain. Et de poursuivre : « Aujourd'hui, nous sommes ici pour reconnaître et célébrer votre créativité ainsi que les nombreuses contributions que vous apportez à l'économie locale. Votre travail de transformation innovante des produits locaux s'inscrit dans notre objectif commun de maintenir la tendance positive actuelle des échanges commerciaux entre les États-Unis et le Congo, tout en stimulant l'économie congolaise ».

Les exportations du Congo vers les États-Unis ont totalisé 144 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de 176 % par rapport à l'année précédente. De même, les exportations américaines vers le Congo ont augmenté de 58 % la même année. Notons que le partenariat commercial avec les USA est soutenu par la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique (AGOA - African Growth Opportunity Act), une disposition légale américaine qui donne aux pays africains éligibles comme le Congo un accès en franchise de droits de douanes au marché américain.

Organisé par l'ambassade des USA en partenariat avec le ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, la 4e édition du marché de Noël porte sur le thème « Le Made-in-Congo au coeur de Noël et à la conquête du marché américain.