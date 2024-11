Congo-Brazzaville: Installation industrielle - La maintenance des équipements essentielle pour la bonne production

l'Agence congolaise de normalisation et de qualité (Aconoq) organise, les 25 et 26 novembre, à Brazzaville un séminaire axé sur « la maintenance » dédié aux responsables maintenance du secteur industriel et tertiaire.

Placé sur le thème « La maintenance : levier incontournable pour une production de qualité », ce séminaire initié en collaboration avec la société MCV Services a pour but de mettre en lumière l'importance stratégique de la maintenance, notamment dans l'optimisation des processus de production. Lors de cette séance de formation, il s'agira également de promouvoir les métiers de la maintenance; promouvoir la maintenance comme processus dans l'industrie et le tertiaire ; renforcer les compétences des responsables de maintenance ainsi que la position et la posture des responsables de maintenance au sein des organisations.

Aussi cette rencontre permettra-t-elle de susciter l'idée d'un réseau des mainteneurs congolais mais aussi celle de l'adhésion à la formation certifiante Responsables de la maintenance.

Ouvrant les travaux, le directeur de cabinet du ministre du Développement industriel et la Promotion du secteur privé , Émile Pascal Blaise Opangault, a souligné que ce séminaire vient à point nommé car il revêt un caractère crucial pour la compétitivité des entreprises congolaises. En effet, la maintenance permet non seulement de prévenir les pannes mais aussi optimiser les performances des équipements ainsi que de garantir la continuité de la production et assurer la sécurité des travailleurs, a-t-il dit.

« La maintenance de nos équipements ne doit plus être considérée comme un élément accessoire de notre politique dans ce domaine. Elle en constitue un des socles fondamentaux car elle permet le bon fonctionnement des machines et leur amortissement dans des délais requis évitant ainsi des surinvestissements», a déclaré Emile Pascal Blaise Opangault. « En réunissant les experts et praticiens pour cette occasion, nous avons l'opportunité d'échanger sur des idées novatrices et de partager les bonnes pratiques qui permettront d'optimiser nos processus de maintenance », a-t-il ajouté .

Pour sa part, Jean Jacques Ngoko Mouyabi, directeur général de l'Aconoq, a déclaré : « Ce séminaire a pour but de pousser les entreprises à intégrer dorénavant dans leur stratégie de développement la maintenance. En perspective, nous envisageons d'accompagner et d'assister ces responsables dans la mise en place des stratégies nécessaires pour réaliser une maintenance contextualisée ». Créée en 2015, l'Aconoq est un établissement public à caractère administratif et technique doté de personnalité morale et d'autonomie financière. Il a pour mission d'assurer les activités de normalisation, de métrologie, de certification et de promotion de la qualité dans tous les secteurs socio-économiques.