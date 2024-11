Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Lancement officiel du programme Ellever

Ecobank a organisé récemment à Pointe-Noire la cérémonie du lancement officiel du programme Ellever par l'entremise de son directeur général adjoint, Moussaki Louya, et Flavie Lombo, ambassadrice dudit programme conçu par la direction de la banque commerciale Ecobank pour doter les femmes entrepreneures de précieuses compétences.

Organisé dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat célébrée cette année sur le thème "Le rôle économique de la femme dans la société", le programme Ellever qui vient d'être lancé est une réponse concrète aux problèmes de financement auquel les entrepreneures sont régulièrement confrontées.

Dans son mot de circonstance, le directeur général adjoint d'Ecobank, Moussaki Louya, a souligné que la femme est le socle de la famille. « Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans les activités productives mais il s'est avéré que les femmes étaient confrontées à un manque lié au financement. Pour faciliter l'accès au financement des femmes, Ecobank a mis en place le programme ellever pour aider les femmes à booster leur business », a-t-il dit. Il a poursuivi qu'Ellever dont Flavie Lombo est ambassadrice est conçu pour les entreprises, créé par une femme, géré par une femme et a un pourcentage élevé des femmes dans le conseil d'administration et au sein du personnel, produisant des biens destinés aux femmes de toutes les classes sociales

Prenant la parole, Flavie Lombo a indiqué que le programme Ellever est créé pour les entreprises axées sur les femmes, une réponse concrète aux problèmes de financement auquel les entrepreneures sont régulièrement confrontées. « C'est également une énorme mission qui nous a été confiée par la Chambre nationale des femmes d'entreprises et entrepreneures, nous allons être la porte-voix dans toutes les couches sociales et dans toutes les catégories pour que toutes les femmes aient accès à la formation et que toutes puissent accéder au programme Ellever. N'hésité donc plus à intégrer la Chambre des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo et ensemble nous relevons le défi de la croissance de notre écosystème gage d'un développement durable », a-t-elle fait savoir.

Notant que la présentation officielle de ce programme intervient quelques semaines après la première édition de Women économique forum qui s'est tenue en septembre à Brazzaville organisée par la Chambre nationale des femmes d'entreprises et entrepreneures du Congo dirigée par Flavie Lombo.

A l'issue du lancement officiel du programme Ellever, Mme Mariame de Global entrepreneurship week Congo s'est réjouie de cette opportunité offerte aux femmes. « J'ai eu l'immense privilège de participer au lancement du programme Ellever, une initiative dédiée aux femmes entrepreneures portée par l'ambassadrice, Flavie Lombo. Je tiens également à rendre un hommage tout particulier à madame la ministre, Emilienne Raoul, dont la présence à cet évènement incarne la sagesse, l'engagement et l'inspiration pour nous toutes. Son expérience et ses paroles sont un rappel précieux de l'importance de l'accompagnement et de l'unité entre les générations pour porter haut les ambitions des femmes », a-t-elle signifié avant de remercier toutes les femmes présentes à cette cérémonie, les partenaires ainsi que les organisateurs.