Angola: Le pays et le Kenya se penchent sur la coopération bilatérale

Luanda — L'état de la coopération bilatérale entre l'Angola et le Kenya a dominé dimanche soir, à Luanda, une réunion de travail entre les chefs de diplomatie des deux pays, selon une note à laquelle l'ANGOP a eu accès.

La rencontre entre le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kenya, Wycliffe Mudavadi, a eu lieu en marge de la 18ème session ordinaire du Comité interministériel de la Conférence internationale sur la région de Grands Lacs (CIRGL).

L'occasion a permis aux deux entités de passer en revue le niveau de coopération bilatérale, ainsi que d'examiner les questions de nature régionale et multilatérale.

Concernant les questions régionales, les parties se sont concentrées sur la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) et sur les conflits qui prévalent en Somalie, au Soudan et dans toute l'Afrique.

Les deux personnalités ont également évoqué les principaux domaines de coopération établis entre les deux pays et d'autres mécanismes visant à intensifier leurs partenariats, contribuant ainsi au développement socio-économique des deux pays, ainsi qu'au renforcement de l'intégration régionale sur le continent africain.

La coopération bilatérale entre l'Angola et le Kenya s'est renforcée ces dernières années, en se concentrant sur des domaines tels que l'économie, le commerce, l'agriculture, le tourisme, l'éducation, la technologie et l'énergie, la sécurité et la défense, entre autres.

Les deux pays entretiennent des liens historiques et partagent des intérêts communs en matière de développement durable et de stabilité régionale, notamment dans le cadre de l'Union africaine (UA).