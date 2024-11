Afrique Centrale: L'Angola confiant dans le dialogue entre la RDC et le Rwanda

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, s'est dit lundi, à Luanda, convaincu qu'un dialogue ouvert entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda pourra garantir l'entente entre les parties.

Le chef de la diplomatie angolaise a pris la parole à l'ouverture de la 6ème Réunion ministérielle sur la situation de sécurité et de paix à l'est de la RDC.

Dans son discours, le ministre Téte António a salué la présence de ses homologues de la RDC et du Rwanda et leur a souhaité plein succès, en tenant compte des efforts du Président angolais, João Lourenço, pour rétablissement de la paix et la sécurité dans la région.

Les délégations sont conduites par Thérèse Wagner, ministre d'État aux Affaires étrangères, à la Coopération internationale et à la Francophonie de la RDC, et par Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Rwanda, sous la facilitation angolaise.

Cette réunion ministérielle tripartite vise à analyser le « Rapport des experts sur le concept d'opérations (CONOPS) » et, par conséquent, à travailler sur les questions de sécurité en suspens, contenues dans le projet d'accord de paix, proposé par le facilitateur.

Le 30 juillet, l'Angola a annoncé que la RDC et le Rwanda étaient parvenus à un accord de cessez-le-feu, décision prise lors d'une réunion à Luanda.