Madagascar: Miss & Mister Malagasy - Kevina Volazara et Yanisse Djaafari porteurs de l'étendard 2025

Depuis une semaine, Kevina Volazara et Yanisse Djaafari portent fièrement les titres de Miss et Mister Malagasy 2025. À l'issue d'une soirée de sacre le 16 novembre dernier, à Savigny-Le-Temple, ils ont conquis le jury et le public. Focus sur ces porteurs de l'étendard pour 2025.

Ils étaient 26 jeunes hommes et femmes à concourir pour l'écharpe de Miss et Mister Malagasy mais au final, Kevina Volazara et Yanisse Djaafari remportent le sacre. Ils succèdent donc à Stephanie Floriana Randriantsoa et Andy Rasolo. La première dauphine, Fitia Rakotoarisoa se place devant Marina Andrianoelison. Dans la catégorie Mister, Jason Sovolory arrive en seconde position devant Vincent Fetisoa.

Pour les organisateurs de l'évènement, l'objectif est atteint. Selon Jay Sam Ralantoarison, président du comité Miss Mister Malagasy, « en tant que concepteur, nous sommes sur la bonne voie parce que nous atteignons petit à petit nos objectifs. Faire de Miss Mister Malagasy une référence, en termes d'élection, non seulement pour la diaspora en Europe mais aussi pour tous les Malgaches du monde entier. Chaque année, nous voyons des jeunes entreprenants, dynamiques et actifs, possédant un bagage académique conséquent, qui participent à l'aventure pour pouvoir tutoyer ce désir ardent pour le développement de leur pays d'origine».

Être candidat à Miss Mister Malagasy devient alors un rêve à caresser pour les jeunes malgaches. Comme chaque année, une région de Madagascar sera choisie, dans laquelle les écoles bénéficieront de fournitures scolaires collectées au fil du temps. D'autant plus que Yanisse fera certainement une collecte de matériels sportifs en plus.

Roadtrip

Comme pour leurs prédécesseurs, leur venue est prévue pour l'année prochaine, dans le but de faire des roadtrip. Ils iront à la rencontre des enfants des localités les plus reculées de ces chefs-lieux de province pour distribuer des kits scolaires. Avec un agenda bien rempli, ils auront la lourde tâche d'apporter leurs aides à des enfants défavorisés, particulièrement ceux qui vont à l'école mais qui n'ont pas forcément les moyens d'y rester.

Les actions sociales et caritatives des miss et mister tendront à encourager et aider les parents à envoyer leurs progénitures à l'école les plus jeunes et que ces enfants aient plus de chance de se construire un avenir meilleur en acquérant de bonnes bases scolaires. Comme les enfants d'aujourd'hui sont l'avenir de Madagascar, il est crucial de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent aller le plus loin possible, et l'école en fait indéniablement partie.

En tant qu'ambassadeur, ces jeunes gens auront un rôle important à jouer dans la représentation de la culture, des valeurs, et des traditions nationales tout en participant à des événements diplomatiques et caritatifs. En parallèle, ils servent de modèle pour la jeunesse encourageant les aspirations individuelles et l'engagement social. Leur impact s'étend également à la promotion du tourisme et du commerce, à la sensibilisation des causes sociales et à la redéfinition de standards de beauté vers l'inclusion et la diversité. Ainsi, leur rôle dépasse largement celui de simple figure de beauté englobant des sphères multiples pour un impact significatif sur la société.

Yanisse Djaafari « Valoriser mon pays et le porter vers le haut en son sein »

« Ne laissez personne venir vers vous sans repartir plus heureux », tel est son crédo. Du haut de ses 24 ans, Yanisse Djaafari, représentant de Mahajanga, a été nommé Mister Malagasy 2025. Diplômé en commerce international, le jeune homme aspire à porter sa pierre à l'édifice pour encourager les parents à envoyer les enfants à l'école le plus longtemps possible. Cadrant parfaitement aux objectifs du concours, il pourra oeuvrer dans ce sens pendant toute une année à être l'ambassadeur de la cause.

Ses premiers mots en tant que Mister, « C'est une immense fierté d'avoir été élu Mister Malagasy 2025, j'ai encore du mal à réaliser... Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, de près comme de loin. Merci à tout le comité, les coachs, les anciens candidats, les candidats 2025 ainsi qu'aux photographes. L'amour et la solidarité qui règnent au sein de cette grande famille ont eu un rôle énorme dans ma réussite. J'ai hâte de pouvoir aider et faire briller Madagascar. Cette année 2025 va être incroyable ».

Actuellement chef de projet, Yanisse est habitué à mettre sur pied des plans d'action concrets pour mener à bien chaque dessein. Un réel atout pour son rôle de Mister Malagasy. « Je souhaiterais profiter de mon statut de mister pour tendre la main à ma communauté et l'aider du mieux que je peux grâce à l'exposition et les moyens à ma disposition. J'aimerais pouvoir mettre en place plusieurs projets en ce sens afin de, à la fois valoriser mon pays et le faire connaître mais également le porter vers le haut en son sein ».

Kevina Volazara « Agir avec la force et la détermination d'une lionne »

Représentante d'Ambilobe, Kevina Volazara quant à elle, porte la couronne de Miss Malagasy 2025. À 20 ans, la jeune femme croît en l'importance de représenter la beauté, la culture et les valeurs de Madagascar. D'autant plus que son engagement envers la culture malgache est profondément enraciné dans son identité. Agir avec la force et la détermination d'une lionne est sa règle d'or.

« J'ai grandi en valorisant nos traditions, nos danses, nos musique et nos coutumes uniques. Après cette élection, je ressens une immense gratitude. Je suis heureuse de pouvoir enfin apaiser cette soif de partager ma culture et de concrétiser, à mon échelle, un projet humanitaire qui me tient tant à coeur », avance-t-elle. Visant à devenir expert-comptable, Kevina pratique la danse et porte un intérêt particulier au scoutisme.

« Je chercherai à améliorer les conditions de vie des Malgaches en soutenant des causes telles que l'éducation la santé, et le développement économique des communautés défavorisées. En tant que Miss Malagasy, je serai un modèle positif pour la jeunesse, les encourageant à croire en eux-mêmes et à s'investir dans des actions contribuant au progrès de notre société. Enfin, je m'engage à poursuivre ma croissance personnelle et à contribuer positivement à ma communauté et à mon pays chaque jour. »