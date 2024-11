Afrique: Bodybuilding/Musclemania America - Fitiavana Mickaël, sacré champion

Le bodybuilder malgache, Fitiavana Mickael, a une fois de plus, marqué les esprits en remportant la catégorie Classic Physique du Musclemania America, une compétition internationale prestigieuse tenue à Hollywood.

Le bodybuilding malgache est, une fois de plus, à l'honneur grâce à l'exploit de Fitiavana Mickaël, sacré champion dans la catégorie Classic Physique lors du prestigieux Musclemania Natural Classic Open Pros America. La compétition, qui s'est tenu les 23 et 24 novembre à Hollywood, États-Unis, a rassemblé huit athlètes issus de cinq grandes nations. Déjà champion d'Europe junior en 2017 et vainqueur du Musclemania Africa en 2019 en Afrique du Sud, le parcours de Fitiavana Mickaël ne cesse d'impressionner.

Cette nouvelle victoire marque une étape clé dans sa carrière internationale. Avec son style maîtrisé et sa préparation rigoureuse, il a su dominer la scène et conquérir le titre, confirmant son statut de figure montante du bodybuilding naturel. « Mission accomplie », s'exclama Fitiavana Mickael après son sacre. L'athlète n'a pas manqué de souligner l'importance du soutien qu'il a reçu tout au long de sa préparation. Il a tenu à remercier sa famille, ses amis et ses sponsors, qui ont contribué de manière décisive à ce succès.

Cette victoire au Musclemania Natural Classic Open Pros America ouvre de nouvelles perspectives pour Fitiavana Mickael, qui continue de porter haut les couleurs de Madagascar sur la scène internationale. Une inspiration pour les jeunes athlètes et un exemple de persévérance dans le domaine du sport naturel.