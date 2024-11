Madagascar: Combustibles domestiques - La hausse du prix du gaz favorise le retour aux pratiques éco-défavorables

La récente hausse du prix du gaz remet en question l'adoption de ce combustible par les ménages malgaches dont le pouvoir d'achat ne cesse de baisser.

Revenir au bois énergie. Des ménages malgaches ayant déjà adopté le gaz pour l'usage domestique, font machine arrière et ré adoptent le charbon de bois et/ou le bois de chauffe. Un revirement dicté par la dernière hausse des prix du gaz, face à un pouvoir d'achat en forte dégradation, ces dernières années. « Les budgets ne suivent plus. Il ne nous est plus possible dorénavant de continuer à utiliser le gaz. Nous sommes obligés de revenir au charbon (ndlr, de bois). Même si le prix du charbon est également élevé, il a l'avantage d'être légèrement plus accessible, nous avons fait le calcul ».

Pourtant, la vulgarisation de l'utilisation du gaz à été motivée en grande partie par l'argument économique et surtout écologique, notamment la lutte contre la déforestation. Une convention datant de 2021 avait pour objectif de stabiliser le prix du gaz afin de renforcer l'utilisation du gaz et la réduction de l'usage du bois énergie. Le gaz, alors présenté comme une énergie propre et écologiquement viable, est désormais de moins en moins accessible par les ménages.

On assiste alors à une situation favorisant le retour aux pratiques éco-défavorables. Pour rappel, la bouteille de gaz de 9kg chez Vitogaz est depuis peu vendue à 66 000 ariary à Antananarivo, contre 62 800 ariary auparavant. Certains distributeurs dans les zones hors Tana revendent au-delà de 68 000 ariary. La bouteille de 12 kg, vendue à 91 000 ariary contre 86 000 ariary auparavant, dépasse la barre des 100 000 ariary dans certaines localités en dehors de la capitale. Le format 4 kg, à 27 400 ariary, est dorénavant à 29 000 ariary, voire au-delà de 30 000 ariary.