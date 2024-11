Madagascar: Mialy Rajoelina - « On peut se reconstruire après une violence basée sur le genre »

La Première Dame, Mialy Rajoelina, a lancé un appel à la résilience pour les femmes victimes de violence basée sur le genre lors de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ou « orange day » hier au « kianjan'ny hira gasy » Ampefiloha. Cet événement marque également le coup d'envoi de la campagne internationale « 16 jours d'activisme » contre les violences basées sur le genre.

« Se relever et se reconstruire après avoir subi des violences » ou « mijoro sy manarin-tena rehefa avy niharan'ny herisetra ». C'est à travers ce thème de la célébration de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes que la Première Dame, Mialy Rajoelina, a délivré un message d'espoir et de résilience aux victimes des Violences basées sur le genre (VBG). Elle a souligné, dans son discours, la possibilité de guérir des traumatismes psychologiques, même les plus profonds. « La guérison commence par l'acceptation de soi et le pardon des erreurs passées, le mal qui t'a été fait n'est pas de ta faute », rassure la Championne de la lutte contre les VBG.

Consciente de la difficulté de ce parcours, elle a encouragé les victimes à ne pas hésiter à demander de l'aide à leur entourage ou à des professionnels de la santé. Pour illustrer son propos, Mialy Rajoelina a cité l'exemple du Centre de Prise en Charge Intégrée de l'association Fitia à Mahamasina, qui offre un accompagnement complet aux femmes victimes de violences. L'objectif étant de renforcer la confiance en soi des victimes et de leur permettre de se reconstruire.

Orange

Pour Madagascar en particulier, 50,6% de la population est constituée de femmes et de filles, soit environ 14 millions. Selon les statistiques, une femme sur trois est victime ou a été victime de violences au cours de sa vie. 13,7% des femmes sont victimes de violences sexuelles. La couleur orange a été choisie à l'échelle mondiale pour symboliser ce combat contre les violences, en signe de solidarité avec les femmes victimes de violences dans la société. Ainsi, la couleur orange représente l'espoir d'un avenir meilleur pour les femmes. Cette « journée orange 2024 » a été marquée par l'association de la sensibilisation à la violence avec d'autres thématiques : la lutte contre le VIH/SIDA, la lutte contre la drogue et l'alcool, la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus.

Jeunes

Mialy Rajoelina, la Championne de la lutte contre les VBG a également adressé un message particulier aux jeunes durant cet évènement. Elle les a encouragés à partager des contenus positifs sur les réseaux sociaux. L'objectif est de créer une vague de positivité sur les réseaux sociaux pour renforcer la solidarité dans la lutte contre les violences. Elle prévoit de poursuivre ses actions en faveur de cette lutte au cours de cette semaine.