Madagascar: Tous Ensemble pour Madagascar - Pour une « Antananarivo prospère et moderne »

L'association TEM en France, présidée par Andrianome Rakotomanantsoa, a organisé une conférence à Paris, réunissant des membres de la diaspora malgache ainsi que des représentants d'autres associations et institutions.

Rôle déterminant

L'objectif de l'événement est de sensibiliser la diaspora aux enjeux des prochaines élections municipales du 11 décembre 2024 à Madagascar en général et à Tana en particulier, pour un développement durable et bien géré de la capitale malgache. Deux intervenants principaux, Michkaël Reilly Solofoniaina et Andrianasolo Ramambazafy ont partagé leur analyse des défis et opportunités pour la capitale. Le premier a rappelé le rôle déterminant que doit jouer le futur maire d'Antananarivo pour surmonter les défis croissants d'une ville surpeuplée, en proie à des problèmes d'infrastructures et de sécurité. Il a insisté sur l'importance d'un plan de gestion rigoureux et d'une collaboration efficace avec le gouvernement pour répondre aux besoins urgents des habitants, notamment dans les domaines de l'éducation, de la sécurité et de la mobilité urbaine.

Avenir meilleur

Pour sa part, Andrianasolo Ramambazafy a mis en avant l'importance d'une démocratie participative et de l'implication de tous les citoyens dans la construction d'un avenir meilleur pour Antananarivo. Il a évoqué les difficultés économiques et sociales qui pèsent sur la première Ville malgache, soulignant que chaque citoyen a un rôle à jouer pour assurer la propreté, l'ordre et le développement harmonieux de la capitale. Il a également rendu hommage aux initiatives de la diaspora qui soutiennent les projets structurants, tels que la construction d'infrastructures, l'électrification rurale, et le renforcement de la résilience climatique.

Pas un terrain d'essai

Les intervenants ont souligné la responsabilité de la diaspora dans le processus de développement de la capitale. Bien que les Malgaches de l'étranger ne votent pas directement, ils jouent à distance un rôle essentiel en encourageant leurs familles et amis restés au pays à faire un choix réfléchi lors de ces élections. « La gestion d'Antananarivo ne doit pas être un terrain d'essai », ont-t-ils soutenu, appelant à la sélection de candidats compétents et engagés dans une démarche de développement inclusif et durable. Ils ont conclu la conférence par un appel à l'unité et à la solidarité pour soutenir un futur maire capable de porter les valeurs de la capitale. « Cette élection municipale est cruciale pour le développement de Madagascar, » ont rappelé Michkaël Reilly Solofoniaina et Andrianasolo Ramambazafy. Avant d'ajouter qu'« Antananarivo, en tant que vitrine de Madagascar, mérite une gouvernance rigoureuse et responsable. »

Pro-Rajoelina

En clôturant la rencontre, le président de TEM, Andrianome Rakotomanantsoa a remercié tous les intervenants et participants, rappelant que l'avenir de la capitale repose sur l'engagement de chacun. Cette conférence à Paris marque ainsi un soutien fort de la diaspora malgache pour une Antananarivo prospère, moderne et bien préparée aux défis de demain. Dans cette optique, l'organisateur de la réunion, en l'occurrence « Tous Ensemble pour Madagascar » qui est une association pro-Rajoelina, roule logiquement pour la candidate Harilala Ramanantsoa qui porte le dossard n°7 dans la course à la mairie de Tana qui revêt une importance ...capitale.