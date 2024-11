Madagascar: Assistance alimentaire dans le Sud - Une contribution de 10 002 tonnes de riz de la Corée du Sud

La République de Corée du Sud en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM) vient de fournir un appui alimentaire et nutritionnel aux populations les plus vulnérables dans le Sud et Sud-Est malgache. Il s'est manifesté par la remise officielle et symbolique d'une contribution en nature de 10 002 tonnes de riz équivalent à 9,6 millions de dollars et une contribution en cash de 1 million de dollars.

Ce qui correspond à une aide de plus d'un milliard d'ariary, attribuée lors d'une cérémonie qui s'est déroulée hier matin au bureau du PAM à Andabizy en présence de l'ambassadrice de Corée à Madagascar SEMme Park Ji-hyun, du chef de programme du PAM à Madagascar Outman Badaoui ; et des autorités locaux conduites par le Secrétaire Général de la Région d'Atsimo-Andrefana Mosa Romain.

D'après le représentant du PAM cette contribution permettra d'assister 366 740 personnes pour 6 mois à travers une assistance d'urgence, et nutritionnelle en plus de couvrir les besoins de repas scolaires de 181 000 élèves dans 586 écoles concernées par le programme de cantine scolaire pour une période de trois mois. Selon toujours ce responsable, les populations qui vont bénéficier de ce don sont réparties sur 10 districts des 4 régions à savoir : Anosy, Androy, Atsimo-Andrefana et Atsimo-Atsinanana. Dans son discours, le représentant du PAM en cette circonstance n'a pas tari d'éloges envers son partenaire.

Le PAM, encore une fois, se réjouit de l'excellente collaboration avec l'État coréen et salue l'engagement de son ambassadrice et le plaidoyer qu'elle fait auprès de son gouvernement pour assister la population malgache telles qu'en témoignent les contributions reçues à la fin de l'année 2023 pour la réponse d'urgence et aussi celle d'aujourd'hui pour cette assistance alimentaire pour couvrir les besoins urgents pendant la période de soudure 2024-2025, a-t-il mentionné.

Engagement

Dans son allocution madame l'ambassadrice a souligné qu'à travers ses différentes donations, le gouvernement coréen exprime son engagement indéfectible à oeuvrer aux côtés du gouvernement malgache afin de soutenir ses efforts constants dans la lutte pour éradiquer et la faim et la malnutrition dans le pays« La Corée réitère son engagement à accompagner Madagascar dans ses efforts continus de développement à travers différents projets de coopération. Elle accorde une importance particulière à l'appui des personnes dans le besoin, vulnérables à cause des aléas climatiques et de la sécheresse. C'est dans cette optique que le gouvernement coréen a décidé d'apporter du soutien au PAM », a réaffirmé SEMme Ji Hyun Park.