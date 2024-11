Madagascar: Tianjama - En tournée de Diego à Nosy-Be

À Antsiranana, les affiches et les banderoles annonçant un grand cabaret livré par le Grand Maître Tianjama samedi 21 décembre prochain. Les vétérans et les nostalgiques vont se régaler car le malesa, l'antosy, et le baoëjy retentiront au Bar Cristal Scama.

Les fans ne se rappellent plus du dernier concert de cette figure de proue de la musique tsimihety. Pourtant, ses musiques sont souvent balancées sur les ondes locales. D'ailleurs, il n'a jamais quitté la scène musicale malgache. Pour le confirmer, il sort de sa tanière et démarre sa caravane pour effectuer une tournée. En outre, les dates ne sont pas choisies par hasard. Le but est de faire la fête avec ses convaincus. C'est la raison pour laquelle il débarque à Diego quatre jours avant Noël. Ensuite, il gâtera ses inconditionnels de Nosy-Be Hell-ville en organisant un dîner dansant au Restaurant de la mer.

Patriarche incontestable de la Sofia, le Grand maître Tianjama est un monument vivant. Pionnier des rythmes, baoejy et malesa, il a su tracer un parcours artistique exemplaire. À tel point que la plupart des artistes sortis de la pépinière du Triangle du Nord se sont inspirés de lui.