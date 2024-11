Congo-Brazzaville: Le Navire FLNG « Nguya » construit en chine,bientôt opérationnel sur le marché énergétique mondial

Après sa participation au Forum Ambition Africa à Paris, le ministre congolais des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua s'est rendu en Chine où il a présidé au chantier naval Wison à Nantong, la cérémonie de lancement de la coque du navire flottant de transport de gaz naturel liquéfié (FLNG) baptisé "Nguya", littéralement en lingala "la Force "

Cette cérémonie s'est déroulée samedi 23 novembre dernier, réunissant des hauts responsables du groupe Wison (constructeur du navire), à savoir le président Liu et le directeur général Hua ainsi que d'autres personnalités et partenaires clés, parmi lesquels, le directeur général des ressources naturelles globales d'ENI, Guido Brusco, le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga et, l'administrateur général de Lukoil Congo, Ilya Pshenichny.

À en croire les participants, le lancement de ce navire constitue une avancée technologique cruciale pour la République du Congo sur le marché mondial du gaz naturel. De-même qu'il représente une perspective porteuse de plus-value pour la République du Congo, dans le cadre de la transition énergétique, ainsi que la marche en faveur des énergies renouvelables

Ce projet, intégré au développement du bloc Marine XII par ENI, représente une avancée technologique majeure avec une capacité de liquéfaction de 2,4 millions de tonnes par an. En complément de l'installation existante Tango FLNG, le projet Congo LNG atteindra une capacité totale de 3 MTPA d'ici fin 2025.

De ce fait, Bruno Jean-Richard Itoua a souligné l'importance stratégique de ce projet pour la République du Congo, en réponse à la demande mondiale croissante en énergie et en soutien à l'économie nationale. Les travaux du FLNG Nguya sont complétés à 80 %, avec une mise en service prévue fin 2025.

Avec ce lancement, la République du Congo renforce la position sur le marché énergétique mondial. Il constitue la suite logique de la matérialisation du projet visant à satisfaire les besoins nationaux en matière de gaz liquéfié.

L'année dernière, à Pointe-Noire, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso et l'administrateur délégué d'ENI, Claudio Descalzi, avaient posé la première pierre de Congo LNG pour le premier projet de liquéfaction de gaz naturel du pays et l'une des principales initiatives de diversification de l'offre d'ENI opérant en République du Congo depuis plus de 50 ans.