Madagascar: Pêche artisanale - Le secteur représente 6 % du PIB

La pêche artisanale à Madagascar est bien plus qu'une simple activité économique. Représentant 6 % du PIB et fournissant un emploi à environ 170 000 personnes, elle constitue une source essentielle de revenus et de sécurité alimentaire pour de nombreuses familles. Toutefois, ce secteur est confronté à des menaces croissantes, notamment la surexploitation des ressources maritimes et la pêche illégale, qui mettent en péril à la fois l'environnement et les moyens de subsistance des pêcheurs.

Du 24 au 27 novembre 2024, Madagascar participera à la réunion internationale sur la pêche artisanale à Jeju, en Corée du Sud. Cette conférence réunira 19 pays et des organisations internationales telles que la FAO. Après les discussions de la 36e session du COFI à Rome, Madagascar a été invité à participer à cette deuxième édition de l'International Conference of the Fishing Community 2024 (ICFC). La délégation malgache sera dirigée par la direction régionale de la Pêche et de l'Économie Bleue de Vakinankaratra, ainsi que par le président du VOI TAMIA, représentant les OSC TAFO MIHAAVO.

Le thème principal de la conférence, « Les défis pour les communautés de pêcheurs dans une ère de grande transformation », correspond aux préoccupations de Madagascar. Selon le ministère de la Pêche et de l'Économie : « Durant cette conférence, le pays mettra en avant l'importance de la pêche artisanale et soulignera l'intégration des sept recommandations issues de l'ICFC 2023 dans sa stratégie nationale de la pêche. » Les discussions porteront sur des enjeux cruciaux, tels que la gestion durable des ressources maritimes, la lutte contre la pêche illégale et la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement.

Madagascar collabore déjà avec des organisations comme la FAO et Sea Shepherd pour lutter contre la pêche illégale. Le pays soutient également l'initiative FiTI, qui vise à améliorer la transparence dans la gestion des ressources maritimes à l'échelle mondiale. L'ICFC 2024 offrira à Madagascar l'opportunité de défendre les intérêts des pêcheurs locaux et de promouvoir une pêche responsable. Cette rencontre permettra également de renforcer la coopération internationale pour garantir un avenir durable aux pêcheries.