Madagascar: Moto/Enduro de Mahitsy - Deuxième victoire pour Miadantsoa

La victoire est revenue à Miadantsoa Razafinarivo à l'Enduro de Mahitsy dimanche. Cette septième manche du championnat national s'est déroulée à Antanetibe-Mahazaza.

Bataille entre écuries Sherco et Husqvarna. Le pilote de Sherco, Miadantsoa Razafinarivo, termine premier au classement général et dans la catégorie élite 1 à la septième et dernière manche du championnat de Madagascar de course d'endurance de motocross. C'est sa deuxième victoire après celle de la deuxième manche nationale.

Miadantsoa a franchi en premier la ligne d'arrivée à l'Enduro de Mahitsy, dimanche, dans le village de Miantso à Antanetibe-Mahazaza. Il a réalisé 16 tours durant les deux heures et demie de course sur une boucle longue d'environ 8 km. « J'ai bien aimé le circuit. C'était physique, il y avait des pif-paf, des montées, un passage dans la boue... La moto était parfaite. Le réglage était parfait. J'ai pris du plaisir du début à la fin de la course... J'étais en pole position et j'ai su garder la première place jusqu'à la fin », se réjouit Miadantsoa Razafinarivo.

Ce pilote occupe la seconde position au championnat de Madagascar d'Enduro, derrière Finaritra Razafindrakoto, leader à l'issue de la sixième et précédente manche. Ce dernier termine onzième au général. Ce classement est largement suffisant pour lui permettre de décrocher le titre de champion de Madagascar catégorie élite 1.

Duel de choc

Le pilote de l'Husqvarna, Elvis Stark Harivoninahitra, termine en seconde position au classement général et vainqueur dans la catégorie élite 2. Il a devancé dans les deux derniers tours, les Razafimahefa père et fils. Leader provisoire après la sixième manche, il est sacré champion national dans la catégorie élite 2.

« C'est un tracé à 80 % hard. Il a fallu donc savoir bien gérer afin d'éviter des erreurs, des casses et des chutes... C'était pour cette raison que j'ai roulé doucement au début. C'était seulement après le refueling, une heure trente après le départ, que j'ai attaqué. J'ai beau essayé de rattraper les leaders, mais ma moto n'est pas assez puissante comparée au leader », explique Elvis Stark Harivoninahitra.

Miaro Razafimahefa de Sherco complète le podium. « J'ai apprécié la course. C'était très physique... Je condamne, par contre, le sabotage concocté par le public qui a mis des pierres sur l'une des montées », se plaint Miaro, qui a talonné les deux leaders jusqu'aux deux derniers tours. Ce dernier cède ainsi le titre national, alors qu'il avait déjà remporté trois manches nationales cette saison.

Point final sur le sommet national d'enduro. Finaritra Razafindrakoto succède ainsi à Mathias Plantive, champion en 2023.