Madagascar: Mahajanga - Trois mille élèves bénéficiaires du projet Ankizy Mihary

Dans le cadre de la coopération entre le ministère de l'Éducation nationale par le biais du projet Fihariana au niveau de la présidence de la République, le projet Ankizy Mihary vient d'être lancé officiellement à Mahajanga, vendredi.

La cérémonie s'est déroulée au collège d'enseignement général (CEG) de référence à Amborovy, en la présence de la ministre de l'Éducation nationale, le Dr Marie Michelle Sahondrarimalala, et des autorités locales dont le directeur régional de l'Éducation nationale de Boeny, Angelo Rabemananjarahaja, dirigées par le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga.

Plus de trois mille élèves dans tout le pays bénéficient de ce projet et il sera diffusé dans l'ensemble des CEG de l'île. Le but du projet « Ankizy Mihary » est d'inciter les enfants à créer des emplois tels que l'artisanat du tissage de raphia ou « rary rafia », la pisciculture...

Il vise à former les enfants à devenir entrepreneurs.

« Désormais, deux enseignements seront prodigués au sein des collèges, afin qu'il n'y ait plus d'enfants errants car ils seront tous admis à l'école. On leur enseignera des métiers artisanaux adaptés à leur région. L'objectif est d'éduquer les enfants pour qu'ils contribuent au développement de leur localité en créant des emplois et ainsi, ils ne se contenteront plus d'en chercher », précisé le numéro 1 de l'Éducation nationale.

Le projet comporte une formation commerciale ou en entrepreneuriat de la classe de 6e à la 3e. Un atelier sera mis en place dans l'établissement pour permettre aux étudiants d'entrer dans le milieu de l'entrepreneuriat. « Je vous encourage à vous initier à l'artisanat, car plus vous utiliserez vos mains, meilleure sera la qualité de votre travail », exhorte, de son côté, le gouverneur.

La ministre a également visité deux centres de formation des handicapés et des femmes dans la confection de vêtements. Deux machines à coudre ont été offertes dans ces établissements.