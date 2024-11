Afrique: Breaking - Loup-Kass en résidence créative à Dakar

Loup-Kass s'impose comme l'un des meilleurs breakers malgaches. Actuellement en résidence de création à Dakar, au Sénégal, aux côtés d'un talentueux b-boy sénégalais, ce jeune prodige enrichit son univers chorégraphique.

Mauricio AngelukahFrançoisyRehava, alias Loup-Kass, est l'un des meilleurs bboys de Madagascar. Actuellement en résidence de création à Dakar, au Sénégal, jusqu'au 30 novembre, Loup-Kass collabore avec l'un des plus grands bboys sénégalais dans le cadre d'une pièce chorégraphique innovante. Cette expérience internationale marque une étape cruciale dans son parcours, qu'il poursuit sans relâche pour enrichir ses compétences et son style unique.

Depuis son arrivée à Dakar le 13 novembre, Loup-Kass s'est plongé dans une intense phase de création, alimentée par son désir d'explorer de nouvelles sonorités et mouvements tout en fusionnant ses influences multiples. "Je mêle plusieurs disciplines dans mon breaking pour me distinguer. Du Dancehall, Afro, locking, danse contemporaine, danse traditionnelle, classique... Tout ça fait partie de moi", explique-t-il. Cette fusion des genres, c'est sa signature, une démarche autodidacte façonnée dès son plus jeune âge, en observant son père, AngelucRehava, président de la Fédération de Hip-Hop et de Danse urbaine à Madagascar.

Autodidacte

À seulement 25 ans, Loup-Kass n'est pas seulement une étoile montante du break. Il incarne la passion pure et la discipline extrême. En tant qu'autodidacte, il n'a jamais fréquenté d'école de danse, mais a appris en observant et en expérimentant sur le terrain. Son talent naturel lui permet aujourd'hui de donner des cours à l'école de danse Hang'A.R à Ankorondrano, où il partage son savoir-faire avec les jeunes générations.

Champion en devenir, Loup-Kass a déjà gravé son nom dans les annales du breaking malgache et international. Vice-champion de l'océan Indien, il a remporté plusieurs compétitions prestigieuses telles que le Let's Vibes 3 dans la catégorie Battle 1vs1 Break Dance, 7 to Smoke 2024, Best of 105 2023, ou encore Road to Japan 2022, et bien d'autres. Ces victoires témoignent de son éthique de travail, de sa détermination et de son innovation artistique.

"On me considère comme l'un des meilleurs bboys de Madagascar", confie-t-il modestement, une reconnaissance méritée pour un jeune homme qui, à 25 ans, a déjà marqué l'histoire du breaking dans son pays. Mais Loup-Kass ne s'arrête pas là. Son ambition est de pousser toujours plus loin les frontières de sa discipline, d'explorer de nouveaux horizons créatifs, et de porter haut les couleurs du breaking malgache sur la scène internationale. À travers ses projets, il continue de transformer sa passion en art, et son art en un moyen d'inspirer et de transmettre.