Guinée: « ..Le congrès de l'UFDG va se ternir très bientôt », rassure Kalemodou Yansané

Le vice-président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée(UFDG), Kalemodou Yansané s'est exprimé sur l'installation des structures de bases dans les différentes localités du pays ainsi que l'organisation très prochainement du congrès national du parti. C'était à l'occasion de l'assemblée générale hebdomadaire de l'UFDG le samedi 23 novembre 2024.

Ce 2ème vice-président de cette formation politique explique les différents axes sur lesquels les acteurs passeront pour procéder à cette installation.

<< Le bouillant jeune Souleymane Souza avec la dynamique femme Mayi Kadija de Gaoual étaient sur l'axe Dabola-Kouroussa-Kankan-Mandiana. Ils ont achevé leur mission à Dinguiraye. L'engouement était total à tous les niveaux, il faut s'en féliciter. À l'heure où je parle également, l'Honorable Alpha Ousmane Diallo avec notre frère Souza et l'ancien fédéral de Siguiri Monsieur Kissié sont en train de régler l'élection du bureau fédéral de la dynamique fédération de Siguiri. C'est pour vous dire que l'UFDG ce n'est pas seulement Matoto, Ratoma, c'est toute la Guinée en commençant par la Forêt jusqu'en Basse Côte. Également hier, notre frère Samuel Kourouma avec l'Honorable Binta Koïn, Madame Émilie Koivogui et Gabriel Sandouno étaient en train de faire Faranah-Kissidougou-Guékédou et Macenta pour installer toutes les structures de ces fédérations>>, à fait savoir le vice-président.

Poursuivant, il a déclaré qu'ils feront une importante mission pour installer certaines des fédérations de la Basse Côte.

<< Avec le vice-président Bano Sow, nous allons faire une importante mission pour installer certaines de ces fédérations de la Basse Côte et nous vous rendrons compte inch'Allah le samedi prochain. Docteur Doukouré a préparé son équipe avec Abdoulaye Bah, ils vont faire Boffa, Kamsar, Kolabounyi, Boké et Sangarédi. D'ici la fin de ce mois, nous allons si Dieu le veut bien installer toutes les structures de bases de l'UFDG, et ça sera suivi immédiatement du congrès national de l'UFDG. Nous avons pour candidat El hadj Cellou Dalein Diallo. Tout nos mandats sont valables jusqu'à juillet 2025, mais nous sommes libres d'organiser nos congrès avant cette date. Tout ce qui se raconte c'est du pipo, le congrès de l'UFDG va se ternir très bientôt >>, a-t-il rassuré.

Il conclut en précisant que s'il ne se trompe pas, c'est le seul parti aujourd'hui en Guinée qui est sur tout le territoire national pour renouveler les structures, donc, qu'il faut s'en féliciter.