Guinée: Mohamed Lamine Kamissoko accuse - 'Il y a des intentions pour mettre du n'importe quoi sur la personne du Président Alpha Condé'

Honorable Mohamed Lamine Kamissoko, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-ciel a tout d'abord rappelé le parcours politique du président du parti, Alpha Condé avant de signifier la solidarité qu'existe entre lui et ses militants. C'était ce week-end au siège national du parti sis à Gbessia dans la commune de G'bessia.

Devant les militants et sympathisants, cet ancien député a déclaré qu'actuellement il y a des intentions, des volontés pour mettre du n'importe quoi sur la personne du professeur Alpha Condé.

<< En 1998 lors des élections vous êtes tous témoins, heureusement beaucoup sont encore vivants. Puisqu'on a peur de sa stratégie, de sa popularité, on l'a traité de rebelle, vous le savez. On a dit qu'il est en train de préparer un envahissement de la Guinée à partir du Libéria, et la suite vous connaissez. Et de ce procès, Alpha est sorti grand et son discours vous l'avez entendu, il a rassemblé, parce que c'est ça le nom du RPG, rassemblement, il l'a fait et il a finalement triomphé. Quand l'autre régime militaire est venu, là-bas également on l'a traité de tout, quelqu'un avait dit les faux leaders. Mais malgré tout vous êtes restés soudés, l'homme et son peuple, l'homme et ses militants. Il y a eu une parfaite solidarité entre vous et le professeur Alpha Condé jusqu'à ce qu'il est venu au pouvoir en 2010, le reste nous sommes encore là. Mais aujourd'hui, nous sommes à moins de 40 jours de la fin d'année je crois, mais d'ici là encore vous êtes là, vous résistez à la personne et à tout. Il y a des intentions, des volontés, des déterminations, des arrestations par-ci par-là pour mettre du n'importe quoi sur la personne du Président Alpha Condé>>, a indiqué le député.

Il conclut en soulignant que toutes les grandes personnalités du monde ont été ainsi traitées, mais que Dieu le tout puissant est pour la justice et la vérité.