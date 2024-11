Niger: Des anciens ministres africains se mobilisent pour libérer Mohamed Bazoum

Vingt-six personnalités africaines dont 3 anciens premiers ministres se mobilisent pour appeler à la libération de l'ancien chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum, toujours séquestré au palais présidentiel de Niamey par les autorités militaires de la transition, après le putsch du 26 juillet 2023.

C'est le branle- bas du côté des amis et camarades socialistes de BAZOUM Mohamed. Une fatwa lancée contre la junte militaire nigérienne au pouvoir depuis le 26 juillet 2023. Selon des informations parvenues à Confidentiel Afrique, un livre- signé des mains de quelques grandes figures du paysage politique africain- devra paraître début décembre prochain aux Éditions Karthala sous l'intitulé: « les 25 Lettres au Président Mohamed Bazoum» qui sonne la grande alerte et qui met en garde les autorités militaires nigériennes. Parmi les signataires de l'ouvrage figurent trois anciens premiers ministres : Moussa Mara (Mali), Pascal Affi N'Guessan (Côte d'Ivoire) et Martin Ziguélé (Centrafrique).

La dernière bataille des troupes pour sauver Mohamed BAZOUM

Deux ex-ministres maliens des affaires étrangères, Tiéman Hubert Coulibaly et Kamissa Camara (actuellement chargée du Sahel au sein du think-tank américain United States Institute of Peace) sont cités. On évoque également l'ambassadeur du Niger à Washington, Mamadou Kiari Liman-Tinguiri, et l'ex-maire socialiste sénégalais, Aboubacar Khalifa Sall.

Plusieurs avocats, universitaires, chercheurs et figures de la société civile et du monde de la culture ont aussi été associés au projet. Certains ont en commun d'avoir côtoyé Mohamed Bazoum lorsqu'il occupait des fonctions hautement stratégiques sous le magistère de l'ex-président nigérien Mahamadou Issoufou et membre de l'Internationale socialiste.

L'initiative de ce livre est pilotée par Geneviève Goëtzinger, ancienne journaliste et directrice générale de Radio France internationale (RFI), reconvertie dans la communication politique en tandem avec l'avocat malien, Me Mamadou Ismaïla Konaté, ex-ministre de la justice.