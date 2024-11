Tunisie: Souveraineté numérique - Miser sur les investissements stratégiques et les réformes réglementaires rapides

Le concept de «souveraineté numérique» renvoie à la capacité d'un Etat à contrôler ses infrastructures technologiques, ses données et à réguler de manière autonome le cyberespace. A l'ère du numérique et de la quatrième révolution technologique, la notion de souveraineté a évolué. Elle est désormais façonnée par la transformation digitale et des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), la cybersécurité et l'Internet des objets (IoT), marquant une rupture avec la définition classique de la souveraineté. Plus d'informations avec Sami Ayari, directeur de projet et expert tech-nique Senior en Organisation IT et transformation des données chez «BNP Paribas».

La Tunisie est reliée au monde numérique via Internet, où les citoyens interagissent avec les multinationales, souvent en exposant leurs données personnelles. De même, les administrations publiques, l'économie et la sécurité se retrouvent fortement exposées, ce qui appelle à une réponse adaptée face à ces vulnérabilités.

A ce titre, Sami Ayari, directeur de projet et expert technique Senior en Organisation IT et transformation des données chez «BNP Pari-bas» a affirmé que «la Tunisie doit impérativement accélérer sa transformation digitale pour adopter pleinement l'économie numérique, un impératif plutôt qu'un choix.

Cette transition requiert un contrôle strict des infrastructures numériques et des services gouvernementaux conformes aux normes internationales, ainsi qu'une gestion et une protection optimales des données (collecte, traitement, stockage), afi n d'assurer la souveraineté des données.

Elle s'appuie également sur la promotion de l'innovation technologique et le renforcement d'une industrie nationale solide, intégrée dans un écosystème technologique dynamique, soutenu par des investissements stratégiques dans des domaines clés tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'Internet des objets et la blockchain».

Lire l'intégralité de l'article dans notre version papier du 26 novembre 2024