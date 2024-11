Tunisie: Ligue 1 - 9e Journée - Une Étoile renversante !

Menés au score, les Etoilés ont d'abord réduit le score, puis égalisé, avant de s'offrir le but de la victoire dans le temps additionnel au détriment de leurs hôtes zarizissiens. Quant à l'USM, elle surclasse l'OB à Béja. En somme, un championnat équilibré.

En concédant la défaite, l'ESZ perd par là même son statut de leader au profit du CA, vainqueur samedi de l'ASS. Pourtant, tout a bien commencé pour les Zarzissiens qui ne s'attendaient pas à ce que les Etoilés les renversent dans le temps additionnel.

Les "Sang et Or" de Zarzis ont fait une bonne entame de match, ouvrant tôt le score par le biais de Youssef Snana, suite à une jolie action collective (17'). Vingt minutes plus tard, les locaux allaient accentuer leur avantage par un deuxième but signé Younes Rached (37'). Jusque-là les zarzissiens maîtrisaient parfaitement les débats et étaient bien partis pour remporter une nette victoire. Mais c'était sans compter avec des joueurs étoilés qui refusaient de perdre. Et alors que l'arbitre s'apprêtait à renvoyer les deux équipes aux vestiaires pour la pause mi-temps, Firas Chaouat a réussi à réduire le score (45').

Les malheurs des Zarzissiens n'ont fait que commencer puisque la deuxième mi-temps allait être totalement à l'avantage des Etoilés, bien que les débats, aussi disputés soient-ils, aient été équilibrés. Sauf que les visiteurs en voulaient plus. A la 58', Yassine Chamakhi a marqué le but de l'égalisation. Plus tard, et alors que les débats s'acheminaient vers un score de parité, Mohamed Hssine allait renverser la table en triplant la mise dans le temps additionnel (90'+3).

Les Etoilés sont revenus de loin et enchaînent avec un second succès d'affilée. Les Zarzissiens, eux, ont vécu un scénario cauchemardesque qu'ils ne sont pas près d'oublier pour bien longtemps.

L'USM et le ST savent voyager

Décidément, l'après-midi d'hier a été celle des équipes qui savent voyager. C'est que l'USM et le ST se sont également imposés à l'extérieur.

En déplacement au Kef, l'USM a largement dominé son hôte l'OB sur le score de 3-1. Les buts de la victoire ont été l'oeuvre de Ahmed Jaffali (12' et 45') et Malek Miladi (22'). Le but de l'OB a été signé Mohamed Ali Ragoubi qui a réduit le score à la 68'. Les Béjaois en sont restés là, concédant une défaite qui n'arrange pas vraiment leurs affaires. L'équipe est en régression après un départ canon.

De leur côté, les Stadistes sont allés ramener les trois points de Gafsa. Une courte mais précieuse victoire sur le score de 1-0. Le but de la victoire a été signé Sadok Kadida (17'). Grâce à ce succès, le Stade Tunisien colle au peloton de tête. En haut du tableau, on a un bouquet de clubs qui évoluent dans un intervalle de 7 points.