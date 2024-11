Afrique: Les décisions majeures adoptées par les parties à la COP 29 (rapport)

La 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies qui s'est déroulée (11- 22 nov) à Bakou, en Azerbaïdjan s'est achevée par l'adoption de plusieurs décisions majeures relatives entre autres au nouvel objectif de financement de la lutte contre le changement climatique, aux marchés carbone, à l'atténuation et aux pertes et dommages, indique un rapport synthétique du Centre pour les solutions climatiques et énergétiques (C2ES), basé aux Etats-Unis.

NCQG

Les parties ont convenu de fixer un nouvel objectif de financement de la lutte contre le changement climatique (NCQG) d'au moins 300 milliards de dollars américains par an d'ici 2035, indique le rapport dont l'APS a obtenu copie.

"Ce nouvel objectif traduit la décision des pays développés de mobiliser des fonds pour la lutte contre le changement climatique en faveur des pays en développement", note le document qui signale que des pays développés "ont été encouragés à contribuer au NCQG sur une base volontaire, y compris par le biais de la coopération sud-sud".

Néanmoins, des pays en développement comme l'Inde, les pays africains, en dépit de l'accord conclu, ont exprimé leur profond mécontentement à l'égard du résultat, et ont simplement rejeté l'objectif après son adoption, souligne le document.

La présidence de la COP 29, a lancé de son côté, la feuille de route "Bakou à Belém", en perspective de la COP30, prévue à Belém, au Brésil. "Il s'agit d'un processus visant à augmenter le financement climatique vers les 1,3 trillion de dollars, pour les pays en développement, y compris par le biais de subventions et d'instruments ne créant pas de dette, avec un rapport qui sera présenté, lors de la COP30", indique le rapport, ajoutant que d'autres éléments clés du nouvel objectif ont été convenus.

Il s'agit de "la révision de l'objectif dans le cadre du bilan mondial et un examen de l'objectif 2030, des efforts pour tripler les sorties de fonds climatiques (par exemple, le Fonds vert pour le climat, le Fonds d'adaptation et le Fonds de réponse aux pertes et dommages), un rapport d'avancement biannuel à préparer par le Comité permanent des finances et une évaluation spéciale de l'accès au financement climatique en 2030", a-t-il cité.

Marchés carbone

Le C2ES indique qu'à ce niveau les Parties ont finalisé les orientations en suspens pour rendre pleinement opérationnel l'article 6 de l'Accord de Paris relatif aux marchés du carbone, notamment sur la dernière partie du « livre de règles de l'Accord de Paris qui était restée ouverte".

Les parties ont "finalisé les orientations en suspens pour rendre pleinement opérationnel" l'article 6 de l'Accord de Paris relatif aux marchés du carbone.

Concernant l'article 6.2, qui définit les règles comptables pour les »approches coopératives », il informe que "les Parties ont convenu d'un système de registre international à deux niveaux avec une fonction comptable de base et une fonction de transaction supplémentaire (avec des comptes de dépôt et de transfert) pour les intéressés ".

Elles ont également décidé : "du calendrier d'application des ajustements de crédit, des niveaux et des éléments que cette autorisation devrait contenir et des éléments et procédures de notification pour les parties, y compris la résolution des incohérences avant tout transfert international et le rôle de l'équipe d'examen de l'article 6".

Concerne l'article 6.4, sur le mécanisme d'attribution de crédits de l'Accord de Paris (PACM), le texte indique que "les Parties ont convenu d'autoriser le transfert des crédits émis par les activités de boisement et de reboisement dans le cadre du Mécanisme de développement propre (MDP) du Protocole de Kyoto vers le PACM, si les pays concernés, s'alignent sur la méthodologie de l'article 6.4 et les normes d'absorption adoptées, lors de la Conférence des parties (CDP)".

"Les parties ont adopté le programme de travail pour l'article 6.8, qui établit un cadre pour les approches collaboratives non marchandes afin d'aider les parties à atteindre leurs contributions déterminées au niveau national (CDN)".

Bilan Mondial

Sur ce point les Parties, n'ont pas été en mesure d'adopter une décision sur le dialogue des Émirats arabes unis sur la mise en oeuvre des résultats du bilan mondial, note le rapport, expliquant que "de nombreux pays ont souligné que le texte proposé était trop peu ambitieux". "Les Parties, ont donc décidé de revenir sur l'examen du dialogue, en juin 2025", informe-t-il.

En plus, »les discussions sur l'affinement du bilan mondial (éléments procéduraux et logistiques du processus de bilan mondial) ont été reportés à juin 2025, sur la base de la note informelle, qui inclut dans son annexe, une compilation qui n'a pas de statut ».

Les Parties, ont aussi d'un commun accord décidé de repousser à la COP 30, prévue à Belém au Brésil, "l'examen de juin 2024 du rapport sur le dialogue annuel sur le bilan mondial visant à faciliter le partage des connaissances et des bonnes pratiques sur la façon dont les résultats du bilan mondial éclairent la préparation des prochaines contributions déterminées au niveau national", note le document.

Programme de travail sur l'atténuation

Concernant cet objectif, "les Parties ont adopté à la CDP 29, une décision sur le programme de travail en matière d'atténuation, qui manque de références fortes aux résultats de l'inventaire mondial de la COP28 de Dubaï, en particulier des références au paragraphe 28 dudit programme et à la transition énergétique, ainsi qu'à la nécessité de nouvelles contributions déterminées au niveau national ambitieuses en 2025".

Cependant, précise le rapport, »la décision reconnaît les discussions thématiques de 2024 portant sur la thématique +Villes : bâtiments et systèmes urbains+ et note quelques résultats clés, opportunités, obstacles et solutions réalisables".

Objectif mondial en matière d'adaptation

Sur l'objectif global d'adaptation, les Parties ont convenu, lors de la 29e session de Bakou, " de définir plus précisément les travaux à venir pour élaborer des indicateurs dans le cadre du consensus des Emirats arabes unis (EAU) pour la résilience climatique mondiale", visant à suivre les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de mesures d'adaptation à l'échelle mondiale.

"Il s'agit notamment de fournir des orientations supplémentaires aux experts sur l'affinement des indicateurs dans le cadre du programme de travail du cadre des EAU, y compris l'identification d'indicateurs sur les moyens de mise en oeuvre, de lancer la feuille de route de Bakou sur l'adaptation et le dialogue de haut niveau de Bakou sur l'adaptation, de convenir d'un point permanent de l'ordre du jour sur l'objectif global d'adaptation après la COP30, de demander au secrétariat de la CCNUCC de produire une version conviviale du rapport sur l'adaptation transformationnelle et d'organiser un événement spécial pour faire le point sur les travaux du groupe de travail II du GIEC, lors de la réunion des organes subsidiaire - SB62 (juin 2025), précise la synthèse du C2ES.

Transition juste

Les Parties n'ont pas été en mesure d'adopter à Bakou en Azerbaïdjan une décision sur le programme de travail « Just Transition » et ont décidé de réexaminer la question en juin 2025, mentionne le document.

Genre

La 29e session de la Conférence des parties (CDP29) a adopté une décision sur le genre prolongeant ainsi, le programme de travail renforcé de Lima (Pérou) sur le genre pour une période de dix ans et demande, le lancement de l'élaboration d'un nouveau plan d'action sur le genre, en vue de recommander un projet de décision d'ici la CDP30.

Le rapport signale que "e programme de travail prolongé encourage, pour la première fois, l'intégration, de données ventilées par sexe et par âge ». La décision prise sur le genre, poursuit-t-il, encourage également, le Secrétariat de la CCNUCC à s'assurer que toutes les propositions budgétaires prennent en compte les effets sur l'équité entre les sexes, en nommant des points focaux pour l'égalité des sexes dans tous les départements, en plus de poursuivre son travail en cours pour soutenir les Parties dans la mise en oeuvre du programme de travail.

Les Parties ont pu résoudre leurs divergences sur la formulation relative à la diversité en soutenant l'égalité des sexes et l'autonomisation de « toutes » les femmes et les filles dans le contexte du changement climatique dans la décision, ajoute le document.

Pertes et Dommages

A ce niveau, la COP 29, a permis aux Parties d'adopter, le rapport du Fonds de réponse aux pertes et dommages (FRLD) et le plan de travail 2024-2025 de son Conseil, se réjouit le C2ES, rapportant qu' elles ont également décidé de responsabiliser le FRLD et le Conseil du Fonds qui rendront compte désormais, à la fois à la CCNUCC et à l'Accord de Paris, "des obligations de rapports réguliers".

Les dispositions finales ayant été approuvées, la 29e Conférence des Parties, a autorisé, à Bakou, le FRLD, à commencer à distribuer des financements pour les pertes et dommages, en 2025, indique la même source.

Sur un autre registre, le rapport mentionne, que les Parties ne sont pas parvenues à une conclusion sur le rapport annuel conjoint 2024 du Comité exécutif (ExCom) du Mécanisme international de Varsovie (MIV) et du réseau de Santiago de même que sur l'examen 2024 du MIV, reportant ainsi son examen à juin 2025.

Il annonce que »la quatrième réunion du conseil d'administration du FRLD se tiendra du 2 au 5 décembre à Manille, aux Philippines », pays abritant le conseil d'administration du Fonds pertes et dommages.

Agriculture

Les Parties ont accueilli favorablement, lors de la CDP29, "le portail en ligne récemment publié pour les travaux conjoints de Charm el-Cheikh (Egypte) sur la mise en oeuvre de l'action climatique sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et ont demandé au secrétariat de la CCNUCC d'en poursuivre le développement".

Les discussions "se poursuivront sur cette question en juin 2025, en se concentrant sur la manière de mettre en oeuvre l'action climatique sur l'agriculture et la sécurité alimentaire" dans les processus de planification nationaux ».

Caractéristiques des contributions déterminées au niveau national

Sur ce point, les Parties ont convenu de poursuivre l'examen des orientations relatives aux caractéristiques des contributions déterminées au niveau national, lors de la conférence des Parties sur l'Accord de Paris (CMA8-2026).

Le Centre pour les solutions climatiques et énergétiques (C2ES), est une structure basée aux Etats-Unis qui oeuvre pour un climat sûr et stable en accélérant la transition mondiale vers des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles et une économie prospère, juste et résiliente.