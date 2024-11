Tunisie: Le CAB s'enfonce encore - Des choix discutables !

On n'a pas fini de déstabiliser la formation et de perdre des points.

Il n'est pas normal du tout qu'au niveau de la 9e journée on ne puisse pas encore constituer l'ossature de l'équipe! À ce stade de la compétition, le staff technique s'est permis de nouveau de chambarder carrément la défense en titularisant des joueurs qui n'ont pas suffisamment de temps de jeu dans les pieds et dans la tête. En effet, en l'absence de Allalah en Équipe nationale U20, on a vu une formation cabiste contre l'ASG, très remaniée.

Doukali a composé la paire axiale avec Akermi, et Abdou Seydi a avancé d'un cran voire parfois en attaque suivant que le CAB est en phase de récupération ou de relance. Dans le même temps, et chose nouvelle, Haouechi a joué d'entrée sur le flanc gauche. Quand on perturbe la configuration défensive pratiquement du tout au tout et, de surcroît, contre un adversaire coriace qui évolue à domicile, c'est un cadeau que l'on offre à l'hôte. Tout simplement parce qu'on a affaibli ce compartiment de jeu, habituellement solide rien que par la présence de Seydi, maître dans sa zone.

La Zliza ne demandait pas tant pour marquer un deuxième but avec beaucoup de facilité. Il a fallu attendre la seconde période pour rectifier le tir puisque l'entraîneur cabiste a fait reculer Seydi et fait sortir Aloui et Balbouz en les remplaçant par le revenant Cissoko et Yesser Mechergui. C'est à partir de ce moment-là que l'attaque du CAB a retrouvé un minimum de couleurs surtout du côté droit. Mais c'était trop peu dans l'ensemble pour réaliser un bon résultat devant une équipe plus rigoureuse.

Avec un groupe pareil, le club nordiste est loin, très loin de satisfaire ses fans, avides de sensations... Quand on laisse «moisir» Iyed Mideni sur le banc des remplaçants, quand on ne donne pas l'occasion plus souvent à Rayen Mechergui ou encore voir Cissoko Jammali et Fellahi tantôt dans les gradins tantôt remplaçants, il est difficile de travailler sereinement ! La responsabilité n'incombe pas uniquement au staff technique, mais également au comité directeur qui a fait des erreurs à la pelle, particulièrement dans l'opération de recrutement et dans le choix de l'entraîneur.

L'objectif de bâtir une équipe d'avenir était en cours quand, lors de la préparation d'avant-saison, on a modifié l'ossature de l'équipe mise en place, l'exercice passé, par Maher Kanzari. Ce projet a tout bonnement volé en éclats. Force est de constater que la « faute», parce que c'en est une de voir le CAB malmené de cette manière, est partagée. Le plus grave est que l'on n'a pas retenu les leçons du passé pourtant récent.

Avec un bilan aussi catastrophique sur le double plan de la prestation et des résultats, beaucoup de voix se sont justement élevées après cette nouvelle défaite pour demander le départ de tout le staff technique et à leur tête l'entraîneur Sami Gafsi. Une attitude fort légitime dans les milieux cabistes! Il est très regrettable de constater que le CAB soit « tombé» aussi bas dans les performances.

Sami Gafsi devrait, à notre humble avis, quitter le navire de son propre gré pour le protéger des réactions désagréables d'un public devenu hostile à son encontre. Il est difficile voire impossible de continuer à travailler dans pareille situation ! Quand on n'est pas capable de gagner le moindre match en 7 journées dont 3 à Bizerte face à des clubs de niveau sensiblement équivalent, il n'est pas sorcier de deviner qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au sein du CAB.

Cherchez l'erreur. Les prochains jours, les prochaines heures nous éclairereront davantage sur les décisions à prendre! Peut-on parler d'ores et déjà de crise ? Même si on n'y est pas encore, ça y ressemble étrangement pour rester positif !