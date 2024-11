Algérie: Arkab examine avec la délégation du Conseil de la Choura islamique iranien la coopération énergétique

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, lundi à Alger, une délégation de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil de la Choura islamique iranien, conduite par le président de ladite Commission, M. Ibrahim Azizi, avec laquelle il a passé en revue les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, outre les perspectives de leur renforcement, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre qui s'est déroulée en présence de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Karima Tafer, du président du Groupe d'amitié "Algérie-Iran" à l'Assemblée populaire nationale (APN), Moussa Kherfi, de cadres du ministère, ainsi que de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en l'Algérie, M. Arkab a donné "un aperçu général sur les différents programmes de développement dans le secteur, les opportunités de coopération et de partenariat offertes, notamment dans les domaines de l'industrie du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, de l'électricité et des énergies renouvelables, outre le secteur des mines, tels que la recherche géologique, l'exploration, l'exploitation et la transformation des ressources minérales nationales", ajoute la même source.

A cette occasion, les deux parties ont mis en avant l'importance du dialogue et de la concertation entre les deux pays, notamment au sein de l'OPEP et du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), afin de contribuer à la stabilité du marché du pétrole et du gaz, aux mieux des intérêts communs des producteurs et des consommateurs.

Lors de la réunion, les deux parties ont souligné "l'importance d'échanger les expertises et les expériences entre les deux pays et la nécessité de renforcer et de développer les échanges dans plusieurs domaines d'intérêt commun".

A son tour, M. Ibrahim Azizi a présenté ses voeux à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution de libération et tout ce qu'elle porte comme valeurs de l'histoire révolutionnaire du peuple algérien, exprimant l'intérêt de son pays à consolider les relations économiques avec l'Algérie et à échanger les expertises et les expériences, notamment dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.