Tunisie: Expatriés - Skhiri, l'âge de la maturité

En Bundesliga, le milieu de terrain Elyes Skhiri, sentinelle de l'Eintracht Francfort, est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière à 29 ans.

Ayant participé à 11 matchs depuis le début de saison, dont 9 en tant que titulaire, l'inamovible Skhiri a contribué à la victoire des Aigles sur le Wer- der Brême 1-0. L'Eintracht, avec son armada offensive composée de Mar- mouch, Ekitike, est désormais solide dauphin du Bayern Munich. Skhiri a été parmi les 3 éléments les mieux notés de son équipe, pour son rendement satisfaisant et son sens du placement. Seul bémol, un carton jaune récolté dans le temps additionnel. Pour tout couronner, l'Eintracht Francfort est 4e de l'Europa League.

Finale perdue pour Jebali

A bientôt 33 ans, l'attaquant Issam Jebali était à deux doigts de glaner la coupe de l'Empereur du Japon, n'eût été la défaite en finale face au leader du championnat, Vissel Kobé 0-1. Entré à la 72' à la place de Yamada, Jebali n'a pu rattraper le retard d'un but au compteur pour Gamba.

Mejbri s'impose

Sans faire un grand match, Hannibal Mejbri s'impose avec Burnley, classé 3e de Championship, à Bristol 1-0. Il est sorti à 15 minutes de la fin, après avoir effectué un tir cadré, et a récolté un carton jaune en passant. Le Canari Anis Ben Slimane a disputé 90 minutes avec Norwich face à West Bromwich 2-2, avant de sortir sur blessure. Il a écopé d'un carton jaune à la 51'.

Belarbi, leader provisoire

Le milieu offensif de Sharjah SC, Firas Belarbi, a réalisé une sortie satisfaisante face à Nasr Dubaï avec un succès à la clé de 3-0. Belarbi a été remplacé à la 73' et Sharjah est provisoirement leader. Tout comme son compère et arrière droit d'Aj- man SC, Fredj Ben Njima, Heykel Chikhaoui a subi la loi d'Al Jazira 4-0. Le duo tunisien n'a disputé que la 1ère mi-temps, Ben Njima étant sorti sur blessure... Le club est 11e de la ligue émiratie. Quant à l'attaquant de Dibba Al Hisn, Haythem Jouini, il signe sa première victoire face à Baniyas 1-0 et monte à la 12e place. Jouini, moyen dans ce match, a écopé d'un jaune à la 63e.

Sassi domine Laidouni

En ligue qatarie, dans un duel 100% tunisien, entre Gharrafa provisoirement 3e et son capitaine Ferjani Sassi et de l'autre Al Wakrah de Aissa Laidouni, la victoire a souri au premier nommé. Gharrafa l'a emporté 3-1 et Sassi a déli- vré une passe décisive sur le but égali- sateur juste avant la pause. Peu aupa- ravant, Laidouni a écopé d'un carton jaune pour une faute. Quant à Youssef Msakni, meneur de jeu d'Al Arabi, il a écopé d'un carton rouge pour somme d'avertissements face à ses anciens coéquipiers d'Al Duhail, subissant au passage une lourde défaite 5-0.

Nafti à la traîne

Auboutde6matchsetunmoisàla tête d'Al Khor, lanterne rouge du Qatar, le coach Mehdi Nafti a encore rendu les armes face au dauphin Al Sadd 2-5. Al Khor n'a toujours pas connu la victoire au bout de 10 journées...

Tounekti barragiste

A une journée de la fin du champion- nat norvégien, le milieu offensif de Haugesund, Sébastien Tounekti 22 ans et 4 buts cette saison, est quasiment condamné à un match de barrage pour éviter la relégation, suite à une sévère défaite 5-1 face à Viking.

Sahli accroché

Le milieu offensif Wajdi Sahli a été accroché avec Györ 2-2 face au MTK Budapest. Il a livré une prestation moyenne qui lui a coûté un rempla- cement à la 58e. ETO Györ pointe à la 8e place.