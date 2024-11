Sénégal: Commission mixte économique États-Unis/Sénégal - Les deux pays réaffirment leur volonté d'approfondir et d'élargir la coopération

La session inaugurale de la Commission mixte économique États-Unis-Sénégal s'est tenue le 22 novembre 2024 à Washington, D.C.

Selon un communiqué de presse, la délégation américaine était dirigée par le secrétaire d'État adjoint Kurt Campbell, et la délégation sénégalaise par la ministre des Affaires étrangères Yassine Fall.

«La Commission repose sur la vision commune des deux parties visant à promouvoir la coopération économique bilatérale, à développer les opportunités d'investissements et à renforcer les liens commerciaux. Elle illustre l'engagement des États-Unis et du Sénégal à encourager une coopération économique bilatérale génératrice de croissance économique durable et d'investissements mutuellement bénéfiques pour les peuples sénégalais et américain », informe la même source.

Les deux délégations multisectorielles, précise-t-on, ont réaffirmé leur volonté commune d'approfondir et d'élargir la coopération économique et commerciale bilatérale. Elles ont mené des discussions constructives sur l'importance des réformes économiques et d'un secteur privé solide et innovant pour stimuler la croissance. Les sessions ont abordé des thèmes tels que le renforcement de la coopération agricole, la construction d'une économie bleue durable, le développement des partenariats technologiques et l'amélioration du climat des affaires. Les participants ont partagé des idées visant à accroître les opportunités économiques dans les deux pays. Les délégations ont décidé de poursuivre leurs engagements par des canaux diplomatiques pour assurer une mise en oeuvre rapide des initiatives discutées lors de ces sessions.

La même source souligne que les membres de la délégation américaine ont félicité leurs homologues sénégalais pour les progrès réalisés par le nouveau gouvernement en matière de transparence dans la gestion des finances publiques. Les États-Unis saluent la coopération continue du Sénégal avec le Fond monétaire international (Fmi) dans le cadre des conclusions du rapport préliminaire sur la situation des finances publiques. Ils se réjouissent de soutenir les réformes économiques du Sénégal et son engagement avec le Fmi et d'autres partenaires internationaux. Le gouvernement sénégalais s'engage à poursuivre des réformes rigoureuses dans la gestion des finances publiques.

La Commission a rassemblé des représentants de haut niveau des départements d'État, de l'Agriculture, du Commerce, du Trésor, de l'Agence américaine pour le développement international (Usaid), de Millennium Challenge Corporation et de la Société américaine de financement du développement international. Du côté sénégalais, des représentants des ministères de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, des Finances, de l'Agriculture, de la Pêche, de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, ainsi que de l'Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux ont participé à la session.

Dans un esprit de collaboration continue, les délégations ont décidé que la deuxième session de la Commission se tiendra au Sénégal.