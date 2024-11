Tunisie: 90e anniversaire de L'ESZ - Un club qui a des racines...

Le club de Zarzis a bien fêté ses 90 ans de combat et de gloire en sport.

Créée le 22 novembre 1934, l'ESZ vient de boucler 90 ans de son existence. C'est le plus ancien club de football au Sud-Est. Il a fêté vendredi dernier son anni- versaire avec la participation des anciens responsables, entraîneurs, joueurs, personnels médicaux et des milliers de supporters.

Pas à pas, de la troisième division, l'ESZ est parvenue à atteindre la division nationale pour la première fois en 1991 avec feu Fethi Gana comme président. Elle a même remporté la coupe de la Tunisie en 2005 et a hissé le drapeau national à Oua- gadougou ( CAF) avec Aziz Dhouib comme président et l'entraîneur français Jean Michel Brouiller.

Nombreux sont les entraîneurs étrangers et tunisiens de renom qui ont travaillé à Zarzis à l'instar de Romonhov, Milev, Deveze, Mokhtar Tlili, Mrad Mahjoub, Taoufik ben Othmen, Ridha Akacha, Khaled ben Yahia, Abdelhak ben Chikha et son compatriote Ayet Joudi, Ghazi Ghrairi, Jalel Kadri, Chiheb Ellili, Lassaâd Maâmmar, Riadh Charfi, Skander Kasri, Soufien Hidoussi, Moncef Arfaoui, etc. Côté joueurs, ce club était un véritable vivier de

joueurs de valeur comme Taha Yacine Khenissi, Chaker Reguei, Makram Daboub (entraîneur de l'équipe palestinienne), Mounir Rached, Elyès Smaali, Mohamed Miladi, Foued Slama, Nedhir Maâ- toug, Nessim Hnid... qui ont fait les beaux jours de l'EST, le CA, l'ESS et le CSS. On ne peut pas également oublier la perle noire, feu Abdess- lem Kazouz.

Festivités

Vendredi denier, la Ville de Zarzis était décorée aux couleurs du Club en ce jour de marché hebdomadaire et la fête a débuté le matin par la présentation de l'exposition com- prenant des photos et des articles de presse dans le hall de la munici- palité. Ensuite, les marins pêcheurs et notamment l'association «Le pêcheur de développement», qui est considérée comme le bras droit et le plus grand soutien du Club dans les moments difficiles, ont effectué une sortie maritime au pro- fit du Club avec la participation de plusieurs bateaux et des centaines de supporters.

Après la prière du vendredi, les festivités ont repris avec les majorettes de Gabès, une marche dans les artères de la ville, accompagnée par le folklore de Gougou, sans oublier la projection d'un film qui illustre l'histoire du Club et enfin une soirée musicale animée par le groupe zarzissien «Ouled Jouini». Chants et danses jusqu'à une heure tardive de la nuit. Bon anniversaire l'ESZarzis !