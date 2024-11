Maroc: Valorisation des déchets ménagers - 1,88 milliard DH alloués aux projets de la période 2024/2025 (M. Laftit)

Rabat — Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a indiqué, lundi, qu'un investissement de 1,88 milliard de dirham a été alloué à des projets, prévus fin 2024 et début 2025 dans plusieurs villes du Royaume, dans le cadre du programme national de valorisation des déchets ménagers.

En réponse à une question orale sur "la stratégie du ministère pour améliorer la gestion des déchets", lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, M. Laftit a précisé que ces projets concernent les villes de Kénitra, Agadir, Tanger, Sefrou, la collectivité territoriale de Ouarzazate, Al Hoceima, Ouezzane, Moulay Abdellah, Béni Mellal, et le groupement de communes de Ouardigha et de Laâyoune.

Pour ce qui est de la décharge de Médiouna, le ministre a fait savoir que le taux d'avancement des travaux de réhabilitation et de fermeture a atteint environ 40%, avec un budget de 233 millions DH alloué à ce projet.

En ce qui concerne le projet du centre d'enfouissement et de valorisation des déchets ménagers des préfectures de Casablanca et de la province de Nouaceur et Médiouna, M. Laftit a affirmé que les résultats de l'appel d'offres seront bientôt annoncés, notant que ce projet bénéficie d'un soutien financier estimé à 2,03 milliards DH, en plus de la contribution de la région de Casablanca-Settat à hauteur de 272 millions DH.

Il a, dans ce sens, rappelé que le ministère de l'Intérieur a élaboré le programme national de valorisation des déchets ménagers 2023-2034 afin de capitaliser sur les acquis réalisés et d'atteindre les objectifs escomptés, notant que les axes principaux de ce programme portent sur la réalisation de centres d'enfouissement et de valorisation des déchets ménagers au niveau de 50 centres provinciaux.

Ils comprennent, aussi, la réalisation de projets de réhabilitation et de fermeture des anciennes décharges (environ 233 décharges) et l'acquisition d'équipements pour améliorer la gestion des services d'assainissement au niveau des collectivités territoriales adoptant l'auto-gestion.

Ces axes englobent, également, la mise en oeuvre de projets visant la collecte et le nettoiement professionnels des déchets ménagers afin d'atteindre un taux de 100%, en plus d'une assistance technique pour les collectivités territoriales en vue de réaliser les projets spécifiques, renforcer les capacités, et mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle.

Le volume global des investissements programmés s'élève à 21,14 milliards DH, dont 9,7 milliards pour la réalisation des centres d'enfouissement et de valorisation des déchets ménagers, 695 millions DH pour la réhabilitation des anciennes décharges, 1,2 milliard DH pour l'acquisition d'équipements pour améliorer la gestion des services d'assainissement, 9,5 milliards DH pour les projets de collecte et de nettoiement des déchets ménagers, et 60 millions DH pour l'assistance technique aux collectivités territoriales.

La contribution du budget général de l'Etat à ce programme s'élève à environ 400 millions DH par an, tandis que celle du ministère de l'Intérieur est de 450 millions DH par an, a précisé le ministre.